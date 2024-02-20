Рогалики з яблуками: рецепт ніжної випічки

Замість яблук для начинки можна взяти груші. Рогалики будуть такі ж смачні.

Ніжні й ароматні рогалики з яблуками — спосіб зробити навіть найпохмуріший день яскравим і незабутнім. Рекомендуємо приготувати цю просту і смачну випічку за рецептом з блогу "Рецепти кожен день"

Рогалики з яблуками

Інгредієнти:

молоко — 200 мл;

цукор — 1 ст. л.

борошно — 350 г;

сухі дріжджі — 2 ч. л;

рослинна олія — 30 мл;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — щіпка.

Для начинки:

яблука — 300 г;

цукор — 2 ст. л;

кориця — за смаком;

жовток — для змащування;

цукрова пудра — для посипання.

Спосіб приготування:

Молоко трохи підігріти, щоб воно було злегка теплим, половину його налити в окремий посуд, додати цукор і всі дріжджі, добре перемішати і залишити в теплому місці на 10-15 хвилин.

У молоко, що залишилося, додати сіль, цукор і соняшникову олію, перемішати. Туди ж ввести просіяне борошно, влити дріжджову суміш і молоко з олією. Замісити м'яке тісто, воно буде трохи липнути до рук. Зібрати його в кулю, укласти в миску, накрити рушником і залишити на 50-60 хвилин, щоб підійшло.

Яблука почистити від шкірки, нарізати невеликими кубиками, перемішати з цукром і меленою корицею.

Зім'яти тісто, що підійшло, розділити його на чотири рівні частини. Розкачати кожну частину в коло завтовшки п'ять міліметрів, а потім за допомогою ножа коло розділити на вісім трикутних сегментів. На кожен сегмент із широкого боку викласти трохи яблучної начинки. Згорнути кожен трикутник рогаликом. Викласти на деко, між заготовками залишити невеликі проміжки.

Укрити тканинною серветкою і залишити на 20-30 хвилин у теплому місці. Після змастити збитим жовтком і посипати цукром.

Рогалики, що підійшли, відправити в розігріту до 180 С духовку на 30 хвилин. Готові рогалики посипати цукровою пудрою.

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