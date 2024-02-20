Шоколадні сирки вдома: рецепт улюблених ласощів для дітей і дорослих

За бажання такі сирки можна готувати з начинкою, використовуючи джем або згущене молоко. Для посипання використовуйте цукати та горіхи.

Шоколадні сирки — десерт, який дуже люблять діти та дорослі. Їх легко приготувати вдома, якщо скористатися рецептом кулінарного блогера Юлії Симончук. Такі батончики виходять дуже смачними, а продукти для них ви обираєте тільки найякісніші, а тому будете впевнені в тому, що десерт буде справді корисним і поживним.

Домашні сирки в шоколаді

Інгредієнти:

кисломолочний сир (5%);

масло вершкове — 50 г;

цукрова пудра — 70 г;

ванільний цукор — 1/2 пакетика;

шоколад (за бажанням молочний, чорний, білий) — 180 г;

масло — 30 мл;

сублімовані фрукти і ягоди для прикраси.

Спосіб приготування:

У ємність викласти сир, м'яке масло, ванільний цукор і цукрову пудру та перебити блендером до однорідної консистенції.

Покласти сирну масу (~40-45 гр) на клаптик харчової плівки, сформувати сирок і загорнути в плівку. Відправити в холодильник до замерзання.

Розтопити шоколад, додати масло і перемішати. З сирків зняти плівку і занурити в остиглий шоколад. Викласти на решітку або дощечку, застелену харчовою плівкою. Посипати зверху фруктами або горіхами, подрібненими в блендері. Зберігати в холодильнику або морозилці. Після морозилки дати відійти в холодильнику.

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