Класичний угорський гуляш: рецепт ситної зимової страви

Класичний гуляш готується з яловичини з копченою грудинкою. А також із картоплею та великою кількістю паприки.

Якщо любите ситні м'ясні страви, то спробуйте приготувати справжній угорський гуляш. Секрет цієї страви у великій кількості паприки та густому соусі. Його так багато, що гуляш скоріше нагадує густий суп, а не тижні другу страву. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Гуляш

Інгредієнти:

яловичий бульйон — 2 л;

яловичина — 600 г;

грудинка варено-копчена жирна — 150 г;

картопля — 600 г;

одна цибулина;

один великий червоний солодкий перець;

один перчик чилі;

одна морква;

часник — 3 зубчики

кмин — 1 ч. л.

паприка солодка — 1 ст. л.

вино червоне сухе — 250 мл

сіль, мелений гострий червоний перець

Для галушок:

борошно — 100 г;

одне яйце;

сіль.

Очистіть і наріжте цибулю маленькими кубиками. М'ясо наріжте невеликими шматочками. Почистіть картоплю, наріжте так само, як м'ясо, залийте водою.

Наріжте грудинку маленькими кубиками. Підсмажте на сковорідці, поки весь жир не витопиться. Вийміть шкварки, що вийшли. Покладіть у каструлю цибулю й обсмажте у витопленому жирі на середньому вогні, помішуючи, поки вона не стане золотистою.

Коли цибуля буде готова, всипте солодку паприку і смажте 1 хвилину, постійно помішуючи, щоб вона не підгоріла. Додайте м'ясо і збільште вогонь до сильного. Смажте, поки все м'ясо не покриється скоринкою.

Дрібно наріжте часник. Злегка розітріть кмин у ступці. Додайте часник і кмин до м'яса, готуйте кілька хвилин, а потім влийте вино. Доведіть до кипіння і готуйте 5 хвилин. Влийте 2 склянки гарячого бульйону, щоб покрило м'ясо. Тушкуйте м'ясо на невеликому вогні півтори години.

Очистіть і наріжте моркву кружечками. Солодкий перець очистіть від насіння і крупно наріжте. Перець чилі розріжте вздовж навпіл, видаліть насіння і наріжте. Додайте до м'яса овочі та готуйте кілька хвилин. Потім влийте гарячий бульйон, прикрийте каструлю кришкою і готуйте півгодини. Посоліть і додайте червоний перець.

І приготуйте галушки. Злегка збийте яйце з дрібкою солі, всипте борошно і замісіть круте тісто. Відщипуйте шматочки тіста розміром з вишню і викладайте на присипану борошном дошку. Відваріть галушки в киплячій підсоленій воді та покладіть у тарілку з гуляшем.

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