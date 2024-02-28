Салат із яловичою печінкою: рецепт ситної страви
Це смачний салат, до якого входять найпростіші та найдоступніші інгредієнти. Приготувати його дуже легко.
Салат із яловичою печінкою готується просто і продукти для нього звичайнісінькі, які можна знайти в будь-якому магазині. Також до салату входять, серед інших інгредієнтів, яєчні млинці та волоські горіхи. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.
Салат із яловичою печінкою
Інгредієнти:
- 300 г яловичої печінки;
- 200 г цибулі;
- 200 г моркви;
- 30 г волоських горіхів;
- 3 яйця;
- 1-3 зубчики часнику;
- 1 ст. л. винного або яблучного оцту 6%;
- майонез;
- рослинна олія для смаження;
- сіль.
Цибулю почистіть і поріжте тонкими півкільцями. Посмажте до прозорості та легкої золотистості й трохи підсоліть.
Моркву почистіть, натріть на крупній тертці та смажте, поки вона не стане м'якою. Додайте в салатник до смаженої цибулі.
І готуйте яєчні млинці. Яйце з дрібкою солі збийте вінчиком. Вилийте на розігріту пательню і посмажте млинець. Також посмажте й інші млинці. Згорніть готові млинці в рулетики та поріжте на смужки.
Горіхи крупно порубайте і злегка підсушіть на сухій сковороді.
І готуйте яловичу печінку. Помийте та зніміть плівку. Наріжте печінку тонкими вузькими смужками. Щоб добре різалося, можна протягом години підморозити печінку в морозилці.
Смажте скибочки печінки на сильно розігрітій сковорідці на рослинній олії, активно помішуючи 2-3 хвилини. Більше смажити не треба, інакше печінка стане жорсткою.
Готову печінку перекладіть до всіх компонентів у салатник.
Додайте трохи майонезу, оцет, видавлений через прес часник, перемішайте і досоліть, якщо потрібно.
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