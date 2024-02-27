Без шкоди для фігури: рецепт рулету із заварним кремом

Незважаючи на наявність крему, такий десерт не зашкодить вашій фігурі.

Дієта — ще те випробування на силу волі та стійкість до спокус. Особливо важко ласунам. Якщо солодкого хочеться вже дуже сильно, а набирати зайві грами бажання немає, приготуйте рулет із заварним кремом за рецептом кулінарної блогерки Таті Чуднової. Він порадує смаком і не зашкодить фігурі.

Рулет із заварним кремом

Інгредієнти:

Для млинців:

яйце — 2 шт;

молоко — 300 мл;

борошно — 50 г;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

какао — 20 г;

підсолоджувач — за смаком;⠀

дрібка солі;

оливкова або рослинна олія — 10 мл.

Для крему:

молоко — 500 мл;

жовток — 2 шт;

кукурудзяний крохмаль — 35 г;

підсолоджувач за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо млинці. Для цього всі інгредієнти для них змішати, добре перемішати за допомогою вінчика або міксера. Тісто буде рідким.

Перед першим млинцем змастити сковороду краплею рослинної олії. Смажити кожен млинець на середньому вогні по 30 секунд з кожного боку. Дати охолонути.⠀

Тепер готуємо крем. Жовтки, підсолоджувач і крохмаль змішати в сотейнику або каструлі з товстим дном, поставити на невеликий вогонь, помішувати до розчинення цукру. Далі влити молоко і, постійно помішуючи і не доводячи до кипіння, варити до загустіння. Зняти з вогню і теж дати охолонути. Тепер формуємо рулет. Змастити перший млинець кремом і, трохи відступаючи від краю першого млинця, покласти наступний і знову змастити кремом. Повторювати так, поки закінчаться млинці та крем. Скрутити все в рулет і загорнути в харчову плівку. Прибрати в холодильник на кілька годин. Під час подачі порізати на порційні шматки.

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