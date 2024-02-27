Салат "Здоров'я": готуємо фігуру до весни

Кисло-солодкий смак і свіжі овочі та фрукти роблять цей салат по-весняному яскравим.

Продовжуючи тему смачної та здорової їжі, а також схуднення до весни, не можемо оминути увагою рецепт салату "Здоров'я" від відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. На приготування цієї страви ви витратите зовсім небагато часу, а ваш організм буде вам вдячний.

Салат "Здоров'я"

Інгредієнти:

корінь селери — 300 г;

яблуко — 1/2 шт;

ананас — 2 ст. л (консервований);

родзинки — 2 ст. л (вимочити протягом 30 хвилин).

Для заправки:

сік лайма або лимона — 1 ст. л;

оливкова олія — 2 ст. л;

мед — 1 ст. л.

гірчиця — 1/2 ч.л (солодка);

сіль і перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Корінь селери очистити від брудної шкірки і натерти на тертці. Щоб він виглядав більш естетично, скористайтеся теркою для корейської моркви. Яблука порізати тонкою соломкою, родзинки пропарити, ананас порізати. Усе змішати в мисці, залити заправкою, змішавши всі її інгредієнти до рівномірного розчинення, перемішати і можна їсти.

Читайте також:

Дієтичний овочевий салат: легкість і користь на вашому столі

Легкий салат із фетою та грейпфрутом: користь і смак в одній тарілці

Салат із крабовими паличками без майонезу та яєць: покроковий рецепт