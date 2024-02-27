Салат "Здоров'я": готуємо фігуру до весни
Кисло-солодкий смак і свіжі овочі та фрукти роблять цей салат по-весняному яскравим.
Продовжуючи тему смачної та здорової їжі, а також схуднення до весни, не можемо оминути увагою рецепт салату "Здоров'я" від відомого одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. На приготування цієї страви ви витратите зовсім небагато часу, а ваш організм буде вам вдячний.
Салат "Здоров'я"
Інгредієнти:
корінь селери — 300 г;
яблуко — 1/2 шт;
ананас — 2 ст. л (консервований);
родзинки — 2 ст. л (вимочити протягом 30 хвилин).
Для заправки:
сік лайма або лимона — 1 ст. л;
оливкова олія — 2 ст. л;
мед — 1 ст. л.
гірчиця — 1/2 ч.л (солодка);
сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Корінь селери очистити від брудної шкірки і натерти на тертці. Щоб він виглядав більш естетично, скористайтеся теркою для корейської моркви. Яблука порізати тонкою соломкою, родзинки пропарити, ананас порізати. Усе змішати в мисці, залити заправкою, змішавши всі її інгредієнти до рівномірного розчинення, перемішати і можна їсти.
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