Штрудель із капустою та ковбасками: покроковий рецепт оригінальної випічки

Такий штрудель навіть можна подавати як закуску до пива. І він готується з готового листкового тіста.

Капустяні пироги можна готувати практично з будь-якого тіста. Підходить дріжджове, рубане, пісочне, на кефірі. І смачно виходить із листкового тіста.

Як начинку таких пирогів можна використовувати як свіжу капусту, так і квашену. Щільні зимові сорти капусти для пирога потрібно протушкувати до готовності, додавши спеції. Добре підійдуть кмин, куркума, каррі, розмарин. Рецептом поділилися на сайті Appetito.

Штрудель із капустою та ковбасками

Інгредієнти:

бездріжджове листкове тісто — 500 г;

свинячі ковбаски, або копчені — 500 г;

квашена капуста — 400 г;

сир — 400 г;

сметана — 1/2 склянки;

одна цибулина;

діжонська гірчиця — 2 ст. л.

петрушка;

кмин — 2,5 ч. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Відіжміть квашену капусту від розсолу, покладіть у каструлю і тушкуйте під закритою кришкою півгодини. Капуста має стати м'якою.

Наріжте ковбаски невеликими шматочками. Цибулю дрібно наріжте, як і петрушку.

У великій сковороді розтопіть вершкове масло. Додайте ковбаски, цибулю і смажте на середньому вогні. Наприкінці покладіть петрушку, злегка посоліть і поперчіть. Додайте обсмажені ковбаски до капусти та перемішайте.

Розітріть кмин, змішайте зі сметаною та гірчицею. Натріть сир на крупній тертці.

Розігрійте духовку до 200 °С. Розкачайте тісто у два прямокутники, змастіть кожен сметанною сумішшю, не доходячи до країв приблизно 1 см. Викладіть начинку на кожен лист тіста, посипте сиром. Скачайте в щільні рулети.

Злегка змастіть кінці тіста водою і защипніть штруделі. Перекладіть на деко, застелене пергаментом, швом донизу. Змастіть штруделі водою і посипте кмином, що залишився. Гострим ножем зробіть кілька горизонтальних надрізів у тісті для виходу пари. Випікайте штруделі 25-30 хвилин.

Готовий штрудель дістаньте з духовки і залиште на 10 хвилин.

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