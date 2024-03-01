Класична картопляна запіканка з фаршем: простий рецепт смачної страви

Це ситна страва з найпростіших і найдоступніших продуктів. І нею можна нагодувати всю сім'ю.

Якщо не знаєте, що приготувати на вечерю, спробуйте цю класичну картопляну запіканку з фаршем. Страва запікається в духовці та готується з найпростіших продуктів. Фарш можна приготувати самостійно, а можна й купити готовий — вибір за вами. Рецептом поділилися Shefkuhar.

Картопляна запіканка

Інгредієнти:

картопля — 400 г;

м'якоть яловичини та свинини — по 200 г;

морква середнього розміру — 1 шт;

одна цибулина;

рослинна олія;

вершки 20% — 50 мл;

вершкове масло — 40 г;

панірувальні сухарі — 2 ст. л.;

приправа із сушених овочів — 1 ч. л.;

тертий сир — 50 г;

сіль, свіжомелений чорний перець.

Спочатку підготуйте всі інгредієнти для запіканки. Картоплю очистіть, вимийте та відваріть у злегка підсоленій воді до повної готовності (20-25 хвилин). За цей час приготуйте фарш.

М'якоть яловичини та свинини пропустіть через м'ясорубку. Морквину натріть на крупній тертці. Цибулину дрібно наріжте.

У великій сковорідці нагрійте олію та підсмажте цибулю з морквою. Додайте фарш, посоліть і поперчіть.

Смажте фарш із цибулею та морквою на слабкому вогні, часто перемішуючи. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути. Картоплю розімніть і перемішайте з гарячими вершками та 30 г вершкового масла. Посоліть за смаком.

Форму для запікання змастіть вершковим маслом, що залишилося, і присипте панірувальними сухарями. Викладіть половину картопляного пюре і розрівняйте. Зверху розподіліть м'ясний фарш.

Знову викладіть шар картопляного пюре. Розрівняйте та посипте тертим сиром. Духовку нагрійте до 210°C. Готуйте запіканку протягом 15 хвилин. Перед подачею дайте трохи охолонути.

Класичну картопляну запіканку з фаршем можна доповнити смаженими печерицями. Їх тоді викладайте перед м'ясом.

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