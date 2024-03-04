Дуже смачні тарталетки за кілька хвилин: простий рецепт закуски
Готові тарталетки можна прикрасити червоною ікрою та зеленню. Так вони будуть не тільки смачними, а й яскравими.
Якщо до вас поспішають гості, а часу на приготування чогось смачненького у вас обмаль, зробіть тарталетки з начинкою. Запасіться ними заздалегідь, щоб за потреби у вас було у що покласти смачний мікс інгредієнтів і потішити себе та друзів чи рідних. Своїм рецептом тарталеток на святковий стіл поділилася відома кулінарна блогерка Юлія Симончук. Вони виходять дуже смачними та яскравими.
Тарталетки на святковий стіл
Інгредієнти:
- упаковка тарталеток;
- яйця — 2 шт;
- свіжий огірок — 1 шт;
- сир твердий — 120 г;
- лосось слабосолений — 100-120 г;
- вершковий сир — 2-3 ст. л;
- сметана — 2-3 ст. л;
- кріп і червона ікра — для прикрашання.
Спосіб приготування:
Яйця відварити круто, остудити, почистити, натерти на тертці. Огірок за бажання почистити і порізати на дрібні шматочки, рибу теж подрібнити. Усе перемішати, заправити змішаним вершковим сиром зі сметаною. Знову все добре перемішати і наповнити тарталетки. Зверху прикрасити ікрою та кропом або іншою зеленню.
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