Рогалики з шинкою та сиром: рецепт популярної випічки з незвичайним смаком

Рогалики виходять м'якими, а несолодка начинка робить їх смак новим і цікавим. Вони чудово підійдуть як перекус.

Рогалики — це необов'язково солодка випічка, оскільки начинка в них може бути найрізноманітніша. Наприклад, шинка та сир. Рецептом такої випічки поділилися в блозі "Кулінарні рецепти".

Рогалики з листкового тіста з шинкою та сиром

Інгредієнти:

листково-дріжджове тісто — 500 г;

шинка — 150 г;

твердий сир — 180 г;

яйця — 1 шт;

вершкове масло — 30 г;

насіння кунжуту — 2 ст. л;

свіжа петрушка — пучок

Спосіб приготування:

Тісто розморозити згідно з інструкцією. Окремі листи з'єднати в один великий квадрат і розкачати. Кути зрізати, щоб утворилося коло діаметром приблизно 30 см. Розділити його на шість рівних секторів.

Далі необхідно підготувати начинку. Для цього сир натерти на тертці, шинку дрібно порізати, зелень дрібно порубати, все добре перешарити.

На широкий край кожного сектора тіста викласти начинку, загорнути рогалик, злегка закріплюючи кінчики. Так повторити з усіма частинами тіста.

Сформовані рогалики викласти на пергамент, змащений вершковим маслом.

В окремому посуді збити яйця і змастити пензликом кожен рогалик, посипати кунжутом.

Відправити форму з рогаликами в духовку, попередньо розігріту до 200 градусів, на 20-25 хвилин.

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