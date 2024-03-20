Ароматний суп із запеченими овочами: рецепт легкої страви з весняним смаком
За кольором цей суп нагадує томатний, але його смак яскравіший і багатший.
Легкий і смачний суп із запечених овочів — непоганий варіант для ситної вечері, без тяжкості в шлунку. Радимо приготувати його за рецептом із кулінарного блогера Таті Чуднової та потішити себе оригінальною стравою.
Легкий суп із запечених овочів
Інгредієнти:
- помідори — 5-6 шт;
- болгарський перець — 1/2 шт;
- цибуля — 1 шт;
- часник — 4 шт;
- оливкова олія — 1-2 ст. л;
- сіль;
- перець;
- паприка;
- цукор;
- вода або бульйон;
- вершки 20% — 100 мл;
- хліб;
- моцарела.
Спосіб приготування:
Овочі помити, почистити і нарізати великими шматками, викласти у форму, застелену пергаментом, додати дрібку цукру, перцю, паприки і чайну сіль. Усе полити оливковою олією. Запікати овочі в духовці, розігрітій до 190 градусів, 35-40 хвилин.
Печені овочі подрібнити на пюре за допомогою блендера. Сік, який виділився під час запікання, відправити теж у чашу. Додати приблизно 100 мл вершків і трохи води або бульйону за потреби.
Подавати обов'язково з сирним сендвічем — виходить неймовірне поєднання!
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