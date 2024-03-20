Весняне меню: рецепт смачного зеленого борщу з кропивою

Зелений борщ зазвичай готують із молодою зеленню. А саме, із молодою кропивою. І це дуже смачно.

Цей зелений борщ варять навесні, коли починає з'являтись молода зелень. Нині варять із шпинатом, зеленою цибулею, щавелем. А колись популярним інгредієнтом була молода кропива. Вона додає страві особливої свіжості та весняного аромату. А також містить багато вітамінів. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life

Для приготування бульйону ви можете обрати свинину, яловичину або курку.

Якщо вирішили спробувати борщ із кропивою, то оберіть найніжніші молоденькі пагони кропиви, використовуйте вершечки, щоб листя не було занадто грубим. Ретельно промивайте кропиву, що не було піску.

Зелений борщ з кропивою

Інгредієнти:

курятина — 400 г;

вода – 3,5 л;

картопля — 4 шт;

яйця курячі — 3 шт;

морква — 1 шт;

кропива — 200 г;

лавровий лист, петрушка, цибуля, лимон, сіль, перець чорний мелений.

М’ясо промийте покладіть в каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння, зніміть піну, зменште вогонь та варіть м'ясо близько 40 хвилин на маленькому вогні під кришкою.

Потім додайте порізану моркву, порізану картоплю та цілу почищену цибулю.

Коли морква і картопля зваряться, дістаньте цибулю з бульйону, вона вже віддала свій смак. Посоліть, покладіть лавровий лист.

Ретельно промийте кропиву, подрібніть верхню ніжну частину та листя. Стебло не ріжте.

Додайте в каструлю й варіть протягом 10 хвилин. Досоліть, якщо треба.

Щоб додати борщу кислинку, вичавіть у нього сік половини лимона.

Після цього вбийте по одному яйця, але не розмішуйте, щоб вони не розвалилися. Варіть ще протягом 7 хвилин, додайте подрібнену петрушку, трохи чорного перцю та доведіть до кипіння і вимкніть.

Подавайте зелений борщ викладаючи в кожну тарілку половинку вареного яйця. Також при подачі можна додати сметану.

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