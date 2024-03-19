Вітамінна бомба: рецепт легкого весняного салату

Салат виходить легким, поживним і абсолютно не загрожує фігурі зайвими грамами.

Related video

За вікном — рання весна, час традиційного авітамінозу та занепаду сил. Щоб наситити свій організм вітамінами, рекомендуємо приготувати дуже корисний, поживний, але водночас низькокалорійний овочевий салат за рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян.

Весняний салат

Інгредієнти:

молода капуста — 300 г;

огірки — 1-2;

редис — 5-6 шт;

білки від зварених круто яєць — 3-4 шт;

пучок зелені (кріп, петрушка, кінза, зелена цибуля за бажанням).

Для заправки:

варені жовтки — 3-4 шт;

сметана — 3 ст. л;

сіль, чорний перець;

гірчиця — 1 ч. л;

лимонний сік — 1 ст. л (за бажанням).

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти помити, почистити. Капусту нашаткувати, огірки та редис порізати кільцями або півкільцями, білки — кубиками.

Для заправки жовтки натерти на дрібній тертці, змішати їх з іншими інгредієнтами і заправити цією сумішшю салат.

Він виходить дуже смачним і абсолютно не шкодить фігурі.

Читайте також:

Весняний салат із черемші: як приготувати смачну страву

Салат із квасолею без м'яса: рецепт смачного пісного салату

Салат "Шахтарський": швидко, смачно і дуже корисно