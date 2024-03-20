Тушкована капуста з томатною пастою: як приготувати смачну пісну страву

Тушкована капуста з томатною пастою — це ідеальний гарнір. А у Великий піст може стати основною стравою.

Тушковану капусту можна приготувати за різними рецептами. І це, напевно, найпростіший. Ця страва готується без м'яса, тому підходить для вегетаріанців і тих, хто постить. Вибирайте пружний і соковитий качан. І для кислинки в нього додамо томатну пасту. Можна покласти свіжі помідори. Рецептом поділилися на сайті Etnosoft.

Тушкована капуста з томатною пастою

Інгредієнти:

капуста білокачанна — 500 г;

велика цибулина — 1 шт;

велика морква — 1 шт;

томатна паста — 100 г;

рослинна олія — 30 мл;

три горошини духмяного перцю;

зелена цибуля — 1 пучок;

лавровий лист, чорний перець, сіль, кмин.

Спочатку підготуйте капусту: вимийте, видаліть зіпсовані листочки. Качан нашаткуйте тонкою соломкою. Викладіть у миску та посоліть. Відтисніть руками, щоб видалити зайву рідину.

Цибулину очистіть і наріжте кубиками. Моркву натріть на великій тертці. У сковорідці з товстим дном розігрійте олію, викладіть цибулю й обсмажте до прозорості. Додайте терту на тертці моркву і тушкуйте ще три хвилини, помішуючи.

До цибулі та моркви додайте капусту, перемішайте. Перемкніть вогонь на мінімум, накрийте кришкою і тушкуйте близько 15 хвилин. Помішуйте, щоб овочі не підгоріли. Томатну пасту розведіть невеликою кількістю води, а потім перелийте в сковороду з овочами. Замість пасти можна використовувати свіжі нарізані помідори, лечо або пасату.

Додайте спеції: запашний перець, лавровий лист і кмин. Перемішайте, а потім тушкуйте ще хвилин вісім. Посоліть і поперчіть.

Перед подачею видаліть лавровий лист і запашний перець. І додайте дрібно нарізану зелену цибулю.

Можна замінити частину свіжої капусти на квашену. Можна додати трохи зелених оливок.

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