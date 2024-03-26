Традиційна французька страва: як приготувати смачний цибулевий суп
Вам знадобиться багато цибулі. І обов'язково білий хліб, щоб зробити грінки.
Французький цибулевий суп готується дуже просто. Вам знадобиться багато цибулі, бульйон і грінки з білого хліба. І ви зможете спробувати популярну національну страву. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.
Вам знадобиться свіжий яловичий бульйон і правильно підготовлена цибуля. Якщо робити все правильно, то у вас вийде суп із насиченим ароматом і смаком. Пасерувати цибулю необхідно не менше 40-60 хвилин. Ще у французький цибулевий суп часто додають сухе біле вино або коньяк, щоб підкреслити смак.
Цибулевий французький суп
Інгредієнти:
- 1 л готового бульйону (або 200-300 г яловичини + запашний перець горошком);
- 700 г цибулі;
- 50 г вершкового масла;
- сіль і перець.
Для подачі:
- кілька скибочок білого хліба;
- 50 г сиру.
Спочатку зваріть яловичий бульйон, якщо у вас немає готового. М'ясо покладіть у каструлю, залийте 1,2 літра води. Посоліть, додайте духмяний перець горошком. Варіть 1-2 години до повної готовності м'яса.
Цибулю почистіть і поріжте тонкими півкільцями. На сковороду покласти вершкове масло, розтопити. Викладіть цибулю, перемішайте і тушкуйте на невеликому вогні під кришкою протягом 1 години. Цибуля не повинна підгоряти, вона має поступово набути коричневого кольору завдяки тривалій тепловій обробці.
У підсумку у вас вийде ніжна м'яка цибуля кремової консистенції.
Із бульйону вийміть м'ясо та духмяний перець. У бульйон покладіть цибулю. Поперчіть і варіть 15-20 хвилин.
І підготуйте тости. Хліб наріжте скибочками, підсушіть у тостері або на сковороді. Покладіть зверху натертий на тертці сир. Французький цибулевий суп розлийте по порційних горщиках. Зверху викладіть грінки з сиром і поставте в духовку на 5-10 хвилин, поки сир не розплавиться. Можна поставити в мікрохвильовку.
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