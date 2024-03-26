Мафіни-чизкейки: рецепт компактного та смачного десерту

Для желе можна взяти не тільки полуницю, а й будь-які інші ягоди.

Мафіни та чізкейки — десерти, які багато хто із задоволенням обирає до чаю, кави або просто як солодкий перекус. Кулінарна блогерка Таті Чуднова пропонує об'єднати ці дві страви та приготувати чізкейко-мафіни. Їхня компактна форма та поєднання двох улюблених смаків зроблять цей десерт одним із найпопулярніших у вашому блокноті з рецептами.

Чізкейко-мафіни

Інгредієнти на 15 шт:

печиво — 150 г;

масло — 60 г;

вершковий сир — 300 г;

сметана — 150 г;

цукор — 120 г;

яйця — 2 шт;

лимонний сік — 1 ч. л;

крохмаль — 20 г;

полуниця — 300 г;

цукрова пудра — 70 г;

крохмаль — 20 г.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити на крихту в блендері та змішати з розтопленим маслом. Викласти масу у формочки по 1-1,5 ст. л. і утрамбувати чаркою або ложкою.

Вершковий сир змішати зі сметаною, цукром, лимонним соком, яйцями та перемішати до однорідності. Далі додати крохмаль і добре перемішати. Викласти на основу з печива по 2 ст. л. Злегка постукати формою об стіл, щоб маса рівномірно розрівнялася, і відправити її в духовку, розігріту до 160 градусів на 16-19 хвилин. Під час випікання мафіни піднімуться, а потім знову повернуться до колишньої висоти.

Дати кексам постояти у відкритій духовці 10 хвилин. Далі дістати форму і дати випічці охолонути.

Для желейного шару заморожені полуниці з'єднати з цукровою пудрою і відправити на вогонь, щоб розтопити. Після цього подрібнити блендером, додати крохмаль і перемішати, щоб не було грудочок. Відправити на середній вогонь і помішувати до загущення. Зняти з вогню, перекласти в іншу тару, накрити плівкою в контакт і дати повністю охолонути.

Остиглу желейну масу викласти на кекси за допомогою кондитерського мішка, розрівняти її і поставити в холодильник до застигання.

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