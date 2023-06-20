16 тисяч гривень за допомогу ветерану: в Україні з'явиться нова професія

З 1 липня у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях розпочинає роботу інститут помічника ветерана. Чим конкретно займатимуться ментори та як влаштуватися на таку роботу, Фокус запитав гендиректорку Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства ветеранів України Світлану Березіну.

Міністерство ветеранів України розробило та запускає експериментальний проєкт — інститут помічника ветерана. Головне завдання менторів – забезпечити перехід українців від військової служби до цивільного життя. З 1 липня інститут розпочне роботу у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Далі, якщо проєкт проявить себе добре, помічники ветеранів з'являться по всій Україні.

Помічник у бюрократичному ланцюгу

"Майбутніх помічників ветерана готуватимуть в центрах ветеранського розвитку на базі установ вищої освіти в тих чотирьох областях, де запускається пілотний проєкт. Програма навчання розроблялася їх викладачами. Підготовка займе приблизно три тижні", — розповідає Фокусу Світлана Березіна, гендиректорка Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства ветеранів України.

Вже наприкінці липня відбудеться спеціальний тренінг для помічників ветеранів за підтримки міжнародної програми ООН, щоб вони змогли отримати більш практичні знання. Зокрема, як надавати психологічну підтримку тим, хто повернувся з фронту.

Головними завданнями помічників ветеранів є:

консультування,

організаційна робота,

представлення інтересів воїнів, що повернулись,

безпосередньо психологічна допомога.

За словами Березіної, на сьогодні налічується близько 129 різноманітних пільг для українців, які повернулися з фронту, і помічники володітимуть інформацією по всіх із них і матимуть на руках алгоритм-маршрут, що необхідно кожному з ветеранів.

"Якісь довідки, необхідний пакет документів, куди конкретно звернутися, які копії зняти та інші бюрократичні складності — помічники зможуть зорієнтувати у всіх цих моментах. Щодо прямої психологічної допомоги, то ментор направлятиме ветеранів на консультацію до психолога і, до речі, сам раз на місяць проходитиме психологічну підтримку", — продовжує гендиректорка.

При цьому чиновниця підкреслює, що робота помічників вибудовується таким чином, щоб українці, які повернулися з війни, не стояли в кілометрових чергах за якимось папірцем, а за принципом "послуга йде за ветераном".

В одного помічника може бути до ста підопічних. Березіна запевняє, що ментори встигатимуть охопити такий обсяг ветеранів, адже вся робота відбувається за допомогою планшетів.

Подібну програму вже запровадили у територіальних Центрах соціальної допомоги, але у них у пріоритеті інші незахищені групи людей (пенсіонери, люди з інвалідністю та діти).

Рівний — рівному

Основна ідея нового проєкту: рівний – рівному. За словами Березіної, сьогодні середній вік українських ветеранів — 35 років, тож у міністерстві розраховують на такий саме вік помічників.

Максимальна кількість менторів, яку планує набрати відомство, — близько 400 людей, тобто по 100 помічників у кожному із заявлених регіонів. Вимоги до потенційних помічників прості: бути громадянином України та володіти державною мовою, а також мати освіту не нижчу за молодшого бакалавра.

"На сьогодні 38 громад з чотирьох областей виявили бажання взяти участь у пілотному проєкті. Точну кількість людей не скажу, але знаю, що, наприклад, в одній із громад Дніпропетровської області 29 людей хочуть спробувати себе як помічники ветеранів. Думаю, після того, як ми проведемо широку інформаційну програму, таких охочих буде набагато більше, все ж таки пропонується конкурентна зарплата — 16 тис. грн", — розповідає Березіна.

Проєкт допомоги ветеранам намагалися створити ще два роки тому, але тоді не було такого попиту на менторів. За словами представника відомства, нині також немає тієї кількості ветеранів, на яку загалом розрахований проєкт, — більше буде після закінчення війни. Прогнозована завантаженість помічників на першому етапі становитиме до 30 ветеранів на одного помічника.

Раніше Фокус писав про те, що після закінчення війни близько 15 мільйонів громадян України потребуватимуть психологічної допомоги. ВООЗ спільно з МОЗ України підготували близько 10 тис. фахівців з надання первинної психологічної допомоги. Також українці можуть звернутися за підтримкою до сімейного лікаря.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо про те, що в Україні розпочав роботу перший повний онлайн-майданчик, де зібрано інформацію про всі ключові сервіси допомоги українцям, які постраждали внаслідок війни.