Єдина платформа: в Україні запрацював сервіс допомоги постраждалим від війни

Уряд запустив онлайн-платформу психологічної, юридичної та соціальної допомоги українцям. Підтримка може бути постраждалим від воєнних дій РФ у будь-якій точці країни, а також за її межами.

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16 березня стало відомо про те, що в Україні розпочалась робота першого повного онлайн-майданчика, де зібрано інформацію про всі ключові сервіси допомоги українцям, які постраждали внаслідок війни. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті Мінреінтеграції.

Урядовий сервіс створено за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. На платформі допомоги українцям зібрано всі ключові служби, які надають українцям психологічну, юридичну та соціальну допомогу.

Завдяки новому сервісу українці зможуть простіше та швидше знайти потрібну інформацію чи організацію.

Зазначається, що всі сервіси на платформі є безкоштовними, конфіденційними та перевіреними. Усі ініціативи, розміщені на платформі, мають забезпечити підтримку українцям у будь-якій точці країни, а також за її межами.

Крім того, на сайті розміщено інформаційні матеріали та буклети, щоб допомогти громадянам розпізнати негативні наслідки насильства та своєчасно впоратися з ними.

Приклади матеріалів на платформі допомоги Фото: help-platform.in.ua

Також повідомляється, що платформа надасть доступ до ініціатив, які допомагають українцям знайти нову роботу, перекваліфікуватися та підвищити свій економічний потенціал.

У Мінреінтеграції наголосили, що в майбутньому онлайн-майданчик масштабуватиметься.

Нагадаємо, на початку березня Норвезька організація у справах біженців анонсувала прийом заявок на виплату фінансової допомоги громадянам зі статусом ВПО та потерпілим від війни українцям.

Раніше Фокус розповідав про умови подання заявок для отримання виплат 6600 грн. від ООН.