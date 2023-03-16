Единая платформа: в Украине заработал сервис помощи пострадавшим от войны

Правительство запустило онлайн-платформу психологической, юридической и социальной помощи украинцам. Поддержка может быть оказана пострадавшим от военных действий РФ в любой точке страны, а также за ее пределами.

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16 марта стало известно о том, что в Украине начала работу первая полная онлайн-площадка, где собрана информация обо всех ключевых сервисах помощи украинцам, пострадавшим в результате войны. Информация об этом появилась на официальном сайте Минреинтеграции.

Правительственный сервис создан при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Украине. На платформе помощи украинцам собраны все ключевые службы, оказывающие украинцам психологическую, юридическую и социальную помощь.

Благодаря новому сервису украинцы смогут проще и быстрее найти нужную информацию или организацию.

Отмечается, что все сервисы на платформе являются бесплатными, конфиденциальными и проверенными. Все инициативы, размещенные на платформе, призваны обеспечить поддержку украинцам в любой точке страны, а также за ее пределами.

Кроме того, на сайте размещены информационные материалы и буклеты, чтобы помочь гражданам распознать негативные последствия насилия и своевременно справиться с ними.

Примеры материалов на платформе помощи Фото: help-platform.in.ua

Также сообщается, что платформа предоставит доступ к инициативам, которые помогают украинцам найти новую работу, переквалифицироваться и повысить свой экономический потенциал.

В Минреинтеграции подчеркнули, что в будущем онлайн-площадка будет масштабироваться.

Напомним, в начале марта Норвежская организация по делам беженцев анонсировала прием заявок на выплату финансовой помощи гражданам со статусом ВПЛ и пострадавшим от войны украинцам.

Ранее Фокус рассказывал об условиях подачи заявок для получения выплат 6600 грн от ООН.