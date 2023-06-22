Удар по Чонгару — ще одна перерізана артерія: якими будуть наслідки для окупантів

Уранці 22 червня було завдано удару по Чонгарському мосту, через який Росія перекидала військову техніку з окупованого Криму. З огляду на тогорічну операцію, пов'язану з Антонівським мостом, військові експерти вважають, що це передумови до російського "жесту доброї волі". Але попереджають — радіти зарано, попереду ще довга, важка робота зі звільнення всього півдня України.

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що вночі 22 червня по Чонгарському мосту було завдано масованого удару. За словами колаборанта Володимира Сальдо, глави окупаційної адміністрації Херсонської області, за операцією стоять Збройні сили України, які використали британські крилаті ракети Storm Shadow.

За даними росЗМІ, Чонгарський міст пошкоджено у двох місцях — снаряди "прошили" наскрізь дорожнє полотно, також пошкоджено й дублювальний міст через затоку Сиваш. Сальдо запевняє, що відновлення мосту триватиме не більше кількох днів.

"Перше, що треба зрозуміти: це не просто удар по мосту, це удар по сухопутному коридору. Удар серйозний, і можливо він повториться. Через Чонгар йшло 70% усього військового і цивільного трафіку. Логістика постачання нових регіонів після атаки моста серйозно ускладниться, а ризик повторних прильотів відлякає багатьох від проїзду. У скруту потраплять і військові, і комерційні оператори, і всі ми, хто працює на звільнених територіях [захоплені регіони України]", — висловився у своєму Telegram-каналі російський політолог Олексій Живов.

Удар по Чонгарському мосту — поле для майбутнього бою

"Коли ми чуємо про "бавовну", яка відбувається на півдні Херсонської області; коли на попіл перетворюється залізнична станція "Партизани", причому не тільки станція, а й арсенал корпусного рівня боєприпасів, зокрема, ракет РСЗВ БМ-21 "Град", ми розуміємо, що в такий спосіб українські сили оборони ліквідують бойовий потенціал путінського війська. Зокрема, шляхом знищення ключових логістичних магістралей. Цього разу — Чонгарський міст. Наші солдати готують поле для майбутнього бою", — говорить Фокусу полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов.

Росіяни ще не відновили залізничне сполучення в районі станції "Партизани", а тепер втратили і Чонгарський міст. За словами військового експерта, завдяки цьому ворог не зможе напряму доставляти вантажі військового значення для потреб російських формувань, що діють на півдні Херсонської та Запорізької областей.

На південь Херсонщини окупанти ще можуть якось проїхати, а от для того, щоб дістатися південної частини Запорізької області, їм необхідно робити досить велике коло.

"Тобто це додатковий час, це затягування своєчасних поставок для путінських військ. Важливо враховувати, що зараз вони перебувають в обороні і їм потрібно оперативно реагувати на всі виклики, які їм кидають українські сили в рамках контрнаступу", — вважає Селезньов.

При цьому він попереджає: поки що зарано говорити про те, що окупанти покинуть Херсонську область. До цього, після операції з Антонівським мостом, росіянам знадобився час, щоб зважитися на втечу з півночі Херсонщини. Тож і зараз на ЗСУ чекає рутинна бойова робота, націлена на знищення логістичних ланцюгів російських військ. Але вона обов'язково принесе необхідні Україні результати, упевнений полковник запасу.

Зруйнований міст у Чонгарі — хороший крок уперед, але радіти зарано

Військовий аналітик Петро Черник також вважає, що на українських захисників чекає багато роботи зі звільнення всього півдня України, проте удар по Чонгарському мосту має хороші передумови.

За словами експерта, операція зі звільнення правого берега Херсонської області та самого міста Херсон увінчалася успіхом тоді, коли вперше вдарили по Антонівському мосту минулого року. Його змогли пошкодити, внаслідок чого противник втратив логістичне забезпечення.

"На цей час Крим є великою військовою базою для забезпечення всього південного російського формування. Що більше таких логістичних артерій буде перерізано, то найімовірніше, що в противника буде дедалі менше і менше ресурсів вести класичні бої. А це, зі свого боку, — перший крок, перша передумова для потенційного "жесту доброї волі" і відходу ЗС РФ не тільки з Херсонщини, а й з усього півдня", — каже Фокусу Черник.

При цьому аналітик попереджає, що у противника є понтонні системи, тож вони можуть побудувати переправу через Сиваш. Крім того, він нагадує, що удар по Антонівському мосту було завдано в липні 2022 року, а операція зі звільнення правого берега Дніпра закінчилася аж у листопаді.

"Це понад три місяці важкої роботи наших солдатів. Щось схоже може бути і зараз. Якщо одним реченням, то удар по Чонгарському мосту — це гарний крок уперед, але піднімати планку очікування, що в росіян уже завтра все посиплеться, не варто", — вважає Черник.

Нагадаємо, у ГУР також прокоментували удар по Чонгарському мосту. За словами представника української розвідки Андрія Юсова, оцінка військової доцільності подій, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях, стане можливою тільки після їхнього звільнення.