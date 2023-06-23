Одеський воєнком із віллою в Іспанії: ДБР у травні завело справу на Борисова, але він усе ще на посаді

Начальника одеського Територіального центру комплектування Євгена Борисова ще на початку травня відсторонили від посади на час розслідування за підозрою у зловживанні посадовими обов'язками. Але він, як і раніше, продовжує працювати. Фокус розбирався, як так вийшло.

У скандальній історії з начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Євгеном Борисовим спливли нові подробиці. Народна депутатка і заступниця голови постійної делегації в Парламентській асамблеї НАТО Соломія Бобровська повідомила, що воєнкома усунули з посади ще на початку травня. Причиною стало зловживання посадовими обов'язками.

"Державне бюро розслідувань 3 травня повідомило, що на час розслідування Євген Борисов відсторонений від посади. За оперативними даними, посадовець за винагороду давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Співробітники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — розповіла Бобровська на своїй Facebook-сторінці.

Водночас раніше глава об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк уточнила, що Борисов і далі виконує свої обов'язки, оскільки в межах службового розслідування не було виявлено підстав для відсторонення його від посади.

"Я розумію, що ДБР і Одещина — це іноді різні речі, але, по-моєму, ця історія — це точка неповернення", — висловилася Бобровська.

"Боротьба з корупцією — профанація": думка адвоката

За словами Наталії Гуменюк, Борисов виїжджав за межі України на лікування. При цьому він нібито надав усі необхідні документи під час перетину державного кордону.

Адвокат Ростислав Кравець у коментарі Фокусу пояснює, що на сьогодні в Україні дійсно немає закону, який би забороняв виїзд громадян за межі країни. Так, стаття 33 Конституції України говорить про те, що громадяни мають право вільно залишати територію країни, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

"Річ у тім, що сьогодні немає жодного закону або навіть постанови Кабміну, якими заборонявся б виїзд за кордон. Прикордонники, які забороняють громадянам залишати територію країни, просто перевищують свої посадові обов'язки", — коментує Кравець.

Він уточнює, що Кабінет міністрів дійсно заборонив чиновникам виїжджати за кордон без поважних причин, однак такою причиною може бути як службове відрядження, так і лікування. Але, як вважає адвокат, купити необхідні документи або довідки для перетину державного кордону — не проблема. На запитання про те, як саме начальник одеського ТЦК міг перетнути кордон, Кравець саркастично припускає: "надав довідку із зображенням Франкліна" [президент США Бенджамін Франклін зображений на 100-доларовій банкноті].

"Уся країна бачить і розуміє, що в цій справі є корупційна складова, але де в такому разі розслідування НАБУ, ДБР? Повинна була вже бути якась пресконференція із заявою, що почали перевірки держдепартаментів. Але цього немає. Мабуть, розуміють, що тоді їм доведеться розкрити всі схеми. Ніхто в Україні з корупцією не боровся і боротися не збирається, все це профанація. Тому воєнкоми і далі будуть користуватися службовим становищем і скуповувати нерухомість у Європі", — вважає Кравець.

"Батальйон Іспанія": деталі скандалу

"Українська правда" провела розслідування і з'ясувала, що сім'я Євгена Борисова під час повномасштабної війни в Україні купила на іспанському узбережжі об'єкти нерухомості та автомобілі на кілька мільйонів доларів.

Через два місяці після публікації інформації про те, що в сім'ї Борисова з'явилася вілла в Іспанії вартістю понад 3 млн євро, у його дружини — офісне приміщення на головній вулиці Марбельї, а також кілька дорогих автомобілів, журналісти повторно взяли виписки з іспанського реєстру і на маєток, і на офісне приміщення. Згідно з цими документами, офіс і вілла досі записані на сім'ю Борисова.

Військком, який обіймає цю посаду з 1996 року, у телефонній розмові з УП спочатку запевняв, що його сім'я не має жодної власності в Іспанії, а після слів про виписки з місцевого реєстру заявив, що дружина займається там роздрібною торгівлею, а він не "влазить" у ці справи.

Нагадаємо, 20 червня в СБУ повідомили про викриття чиновників, які збирали данину з представників українських компаній, що займаються експортом зерна через порти Одеської області.