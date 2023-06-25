Картинг, горор-квести, мотузковий парк: найкращі місця для емоційного відпочинку в Києві
Якщо мозок вимагає перезавантаження, а відпустка поки не планується, можна пошукати цікаве дозвілля в Києві. Фокус пропонує 5 варіантів активного відпочинку, які дають можливість провести час з родиною або друзями, отримати нові враження, а також перевірити себе в екстремальних умовах.
Через війну мозок середньостатистичного українця перевантажений інформацією. Люди слідкують за новинами, переживають через ЗАЕС, оновлюють мапу контрнаступу. Але жити постійно в такому режимі важко, і організм вимагає перезавантаження. Якщо відпустка ще не скоро, то можна обрати інший вид відпочинку — емоційний.
Фокус обрав найкращі місця в Києві, де можна приємно провести час з друзями та трохи забути про нашу реальність.
Мотузковий парк
Кому підходить: є траси як для дітей, так і для дорослих.
Діти: від 3 років;
Дорослі: вага тіла до 130 кг.
Мотузкові парки підходять тим, хто не боїться висоти.
Вартість:
- дитячі траси — 40-160 грн*;
- підлітки — 160-200 грн;
- дорослі траси — 160-250 грн.
Локація:
- найбільший оператор мотузкових парків в Києві — Skypark. В них є пʼять майданчиків безпосередньо в столиці ("Виноградар", парк "Перемога", ВДНГ, на березі Святошинського озера і в парку "Муромець" на Трухановому острові), а также ще один в Броварах (парк Перемоги).
- Крім них, аналогічні послуги надає Seiklar. Їх мотузковий атракціон знаходиться в парку Партизанської Слави (Дарницький район). Тут також можна замовити послуги аніматора для дітей.
- Є також не такі великі мотузкові парки для дітей від "Активної країни" в різних районах міста (в парку Рильського, на Дніпровській набережній, Оболонській набережній і так далі).
Особливості відпочинку: великий плюс мотузкових парків — те, що туди можна йти всією родиною. Походити по натягнутих канатах на висоті та перевірити себе на мужність можуть не тільки діти, але й дорослі. Плюс це чудовий варіант корпоративного відпочинку.
Картинг
Кому підходить: на картах можуть ганяти як діти, так і дорослі. Підходить для тих, хто любить адреналін та швидкість.
Вартість (10-хвилинний заїзд):
- діти до 12 років — 300-350 грн. Для дітей також є спеціальні школи картингу;
- дорослі — 400-450 грн;
- проїзд на спортивних картах — 2 тис. грн.
Локація: в Києві багато карт-майданчиків. Один із найвідоміших картодромів знаходиться в селі Чайка. Також картинг-треки є біля ТЦ Blockbuster, на Столичному шосе (Ingul Kart), на Льодовому стадіоні ("Жага швидкості", поруч з Іподромом).
Особливості відпочинку: завдяки швидкості та викиду адреналіну, людина має можливість швидко перезавантажити мозок та відволіктися від поточних проблем. Такий вид дозвілля добре підходить для великих компаній, а також колег, яким треба провести тімбілдінг. Ви можете влаштувати перегони, найчастіше карт-майданчики пропонують знижки для певних груп людей, або ж можна обрати дні зі спеціальними програмами.
Той, хто вже давно їздить на картах і почувається впевнено за кермом, також можна взяти участь у клубних перегонах. Детальніше про них можна почитати на сайтах картодромів.
Більшість карт-майданчиків проводять майстер-класи, а також пропонують заняття з тренерами, тому завжди можна покращити свої навички водіння карта.
Скеледром
Кому підходить: тим, хто не боїться висоти. Всі інші точно можуть спробувати свої сили. Організатори скеледромів підкреслюють — лазити може кожен, варто лише почати.
Вартість:
- самостійне заняття — 200-300 грн;
- діти та студенти (з тренером) — 500-650 грн;
- дорослі (з тренером) — 750 грн.
Плюс треба враховувати оренду обладнання (скельні туфлі — "скельники", магнезійний мішечок, страхувальна система).
В деяких залах можна придбати абонемент, також інколи діють сімейні пакети або парні пропозиції зі знижкою.
Локація:
- Великий скеледром є в ТРЦ "Мармелад" (вул. Борщагівська), тут пропонують понад 200 трас різного рівня складності з різноманітними зачепами й рельєфами.
- Також можна відвідати скеледром Space на території заводу "Маяк" біля метро "Почайна".
- Центр активного відпочинку "Гіперіон" знаходиться на вул. Кирилівській.
- Боулдеринговий скеледром Boulder Space біля станції метро "Лісова". Тут можна записатись на базовий курс з боулдерингу, під час якого клієнти навчаються основним рухам на стіні та напрацьовують навички.
Особливості відпочинку: в київських залах можна займатись як "високим" скелелазінням з верхньою чи нижньою страховкою, так і боулдерингом, що передбачає подолання траси на невеликій висоті без страховки.
Для занять можна одягнути будь-яку спортивну одежу (футболка або майка, а також штани або шорти). Якщо ви в залі вперше, обовʼязково беріть заняття з інструктором, навіть якщо впевнені у своїх силах. Тренер зможе показати, як правильно рухатись, куди ставити ноги, підбадьорити в разі перших невдач, а також підкаже певні лайфгаки, про які знають лише досвідчені скелелази.
Тир
Кому підходить: будь-якій людині, яка хоче навчитись володіти зброєю. Є спеціальні тири для дітей.
Вартість:
- оренда зброї — від 100 грн за годину,
- оренда стрілецького місця в тирі — від 300 грн за 30 хвилин,
- година індивідуального заняття з інструктором – 300 грн.
Локація:
- Найвідомішим тиром в Києві є "Ібіс". У клубі мережі біля Караваєвих Дач працюють чотири стрілецькі галереї. Знаходиться по адресу: вул. Гетьмана, 27.
- Тир на Печерську пропонує інтерактивний лазерний тренажер. Власники пишуть, що тир створювався для навчання та оцінки підготовки особового складу ЗСУ, тероборони, працівників правоохоронних підрозділів тощо. Знаходиться по адресу: вул. Рибальська 2
- Стрілецький клуб критого типу Steel Argument має на своїй території чотири тири різного призначення, відкритий майданчик для страйкболу, а також інтерактивний лазерний тир для дітей. Знаходиться у селі Лісники в Обухівському районі під Києвом.
- Стрілецький комплекс Standfort пропонує 8 спортивних майданчиків з новим стрілецьким устаткуванням від світових брендів. Клуб спеціалізується саме на стрільбі по мішенях, що літають. Знаходиться в місті Обухові. Для гостей, які приїжджають здалека, є можливість забронювати котедж.
- Вогнепальний тир Art Bullet. Гостям пропонують травматичну або спортивну короткоствольну зброю, також можна приходити зі своєю. Це один з небагатьох тирів, де є можливість постріляти зі Smith & Wesson. Знаходиться по адресу: вул. Остафія Дашкевича, 20А.
Особливості відпочинку: в умовах, коли у людей накопичуються обіди та гнів через страшні події в Україні, тир може стати чудовим способом зняти напругу. Але це також можливість для українців опанувати певну зброю, що в наші часи точно можна вважати безумовним плюсом. Стрілянина в тирі — це не лише емоційна розрядка, а й психологічна, тим більше якщо на ціль помістити портрет російського президента.
Горор-кімнати з акторами
Кому підходить: тим, хто полюбляє фільми жахів і розгадувати загадки.
Вартість: від 1200 до 1500 грн.
Квест триває годину. Кількість учасників — від 2 до 4 людей. В деяких квест-кімнати допускають до 7 учасників.
Локація:
- Відмінною акторською грою славиться KadRoom. На жаль, вибір квест-кімнат у цьому жанрі невеликий, є лише три варіанти горор-перформансу. Дії можуть відбуватися в психіатричній лікарні, у лігві Ганнібала або "на обробному столі" Джейсона Вурхіза із "П'ятниці, 13". Кімнати розташовані у Шевченківському районі Києва.
- Багато горор-кімнат з акторами різного рівня страху є у команди Green Doors. Також у цьому жанрі є квести для всієї родини – допускаються діти віком від 10 років. Кімнати знаходяться у Шевченківському та Голосіївському районах Києва.
- Insomnia Кімнати Страху — квести побудовані на найпопулярніших страхах людей. Сюди можна вирушити великою компанією – до участі допускається до 7 осіб, а також дозволено вхід дітям від 14 років у супроводі дорослих. Горор тут зашкалює, тож людям зі слабкими нервами слід тричі подумати, купуючи квиток.
Особливості відпочинку: мабуть, кожній людині під час перегляду фільмів жахів хотілося опинитися по той бік екрана, адже "ми краще б впоралися". Тепер така можливість є, тим більше, що горор-кімнати з акторами — це не просто квест, а справжня театральна вистава, в якій глядач бере безпосередню участь. Але тут треба мати на увазі, що актори можуть хапати учасників за руки та навіть в буквальному сенсі штовхати в потрібному напрямку. Натомість після проходження такого квесту емоційний розряд забезпечений надовго. А найголовніше — якимось дивом почуття тривожності, що з українцями вже понад року, хоча б на деякий час зникає.
* ціни на всі послуги є орієнтовними.
Раніше Фокус опублікував список найзатишніших місць біля столиці, де можна перезавантажитись та повноцінно відпочити протягом одного дня.