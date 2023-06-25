Картинг, горор-квести, мотузковий парк: найкращі місця для емоційного відпочинку в Києві

Якщо мозок вимагає перезавантаження, а відпустка поки не планується, можна пошукати цікаве дозвілля в Києві. Фокус пропонує 5 варіантів активного відпочинку, які дають можливість провести час з родиною або друзями, отримати нові враження, а також перевірити себе в екстремальних умовах.

Через війну мозок середньостатистичного українця перевантажений інформацією. Люди слідкують за новинами, переживають через ЗАЕС, оновлюють мапу контрнаступу. Але жити постійно в такому режимі важко, і організм вимагає перезавантаження. Якщо відпустка ще не скоро, то можна обрати інший вид відпочинку — емоційний.

Фокус обрав найкращі місця в Києві, де можна приємно провести час з друзями та трохи забути про нашу реальність.

Мотузковий парк

Кому підходить: є траси як для дітей, так і для дорослих.

Діти: від 3 років;

Дорослі: вага тіла до 130 кг.

Мотузкові парки підходять тим, хто не боїться висоти.

Вартість:

дитячі траси — 40-160 грн*;

підлітки — 160-200 грн;

дорослі траси — 160-250 грн.

Локація:

найбільший оператор мотузкових парків в Києві — Skypark . В них є пʼять майданчиків безпосередньо в столиці ("Виноградар", парк "Перемога", ВДНГ, на березі Святошинського озера і в парку "Муромець" на Трухановому острові), а также ще один в Броварах (парк Перемоги).

. В них є пʼять майданчиків безпосередньо в столиці ("Виноградар", парк "Перемога", ВДНГ, на березі Святошинського озера і в парку "Муромець" на Трухановому острові), а также ще один в Броварах (парк Перемоги). Крім них, аналогічні послуги надає Seiklar . Їх мотузковий атракціон знаходиться в парку Партизанської Слави (Дарницький район). Тут також можна замовити послуги аніматора для дітей.

. Їх мотузковий атракціон знаходиться в парку Партизанської Слави (Дарницький район). Тут також можна замовити послуги аніматора для дітей. Є також не такі великі мотузкові парки для дітей від "Активної країни" в різних районах міста (в парку Рильського, на Дніпровській набережній, Оболонській набережній і так далі).

Особливості відпочинку: великий плюс мотузкових парків — те, що туди можна йти всією родиною. Походити по натягнутих канатах на висоті та перевірити себе на мужність можуть не тільки діти, але й дорослі. Плюс це чудовий варіант корпоративного відпочинку.

Мотузковий парк Seiklar Мотузковий парк "Активна країна"

Картинг

Кому підходить: на картах можуть ганяти як діти, так і дорослі. Підходить для тих, хто любить адреналін та швидкість.

Вартість (10-хвилинний заїзд):

діти до 12 років — 300-350 грн. Для дітей також є спеціальні школи картингу;

дорослі — 400-450 грн;

проїзд на спортивних картах — 2 тис. грн.

Локація: в Києві багато карт-майданчиків. Один із найвідоміших картодромів знаходиться в селі Чайка. Також картинг-треки є біля ТЦ Blockbuster, на Столичному шосе (Ingul Kart), на Льодовому стадіоні ("Жага швидкості", поруч з Іподромом).

Особливості відпочинку: завдяки швидкості та викиду адреналіну, людина має можливість швидко перезавантажити мозок та відволіктися від поточних проблем. Такий вид дозвілля добре підходить для великих компаній, а також колег, яким треба провести тімбілдінг. Ви можете влаштувати перегони, найчастіше карт-майданчики пропонують знижки для певних груп людей, або ж можна обрати дні зі спеціальними програмами.

Той, хто вже давно їздить на картах і почувається впевнено за кермом, також можна взяти участь у клубних перегонах. Детальніше про них можна почитати на сайтах картодромів.

Більшість карт-майданчиків проводять майстер-класи, а також пропонують заняття з тренерами, тому завжди можна покращити свої навички водіння карта.

Легендарний картодром ЧАЙКА

Скеледром

Кому підходить: тим, хто не боїться висоти. Всі інші точно можуть спробувати свої сили. Організатори скеледромів підкреслюють — лазити може кожен, варто лише почати.

Вартість:

самостійне заняття — 200-300 грн;

діти та студенти (з тренером) — 500-650 грн;

дорослі (з тренером) — 750 грн.

Плюс треба враховувати оренду обладнання (скельні туфлі — "скельники", магнезійний мішечок, страхувальна система).

В деяких залах можна придбати абонемент, також інколи діють сімейні пакети або парні пропозиції зі знижкою.

Локація:

Великий скеледром є в ТРЦ "Мармелад" (вул. Борщагівська), тут пропонують понад 200 трас різного рівня складності з різноманітними зачепами й рельєфами.

(вул. Борщагівська), тут пропонують понад 200 трас різного рівня складності з різноманітними зачепами й рельєфами. Також можна відвідати скеледром Space на території заводу "Маяк" біля метро "Почайна".

на території заводу "Маяк" біля метро "Почайна". Центр активного відпочинку "Гіперіон" знаходиться на вул. Кирилівській.

знаходиться на вул. Кирилівській. Боулдеринговий скеледром Boulder Space біля станції метро "Лісова". Тут можна записатись на базовий курс з боулдерингу, під час якого клієнти навчаються основним рухам на стіні та напрацьовують навички.

Особливості відпочинку: в київських залах можна займатись як "високим" скелелазінням з верхньою чи нижньою страховкою, так і боулдерингом, що передбачає подолання траси на невеликій висоті без страховки.

Для занять можна одягнути будь-яку спортивну одежу (футболка або майка, а також штани або шорти). Якщо ви в залі вперше, обовʼязково беріть заняття з інструктором, навіть якщо впевнені у своїх силах. Тренер зможе показати, як правильно рухатись, куди ставити ноги, підбадьорити в разі перших невдач, а також підкаже певні лайфгаки, про які знають лише досвідчені скелелази.

Фото Space. Скеледроми будуть цікаві як дітям... ...так і дорослим

Тир

Кому підходить: будь-якій людині, яка хоче навчитись володіти зброєю. Є спеціальні тири для дітей.

Вартість:

оренда зброї — від 100 грн за годину,

оренда стрілецького місця в тирі — від 300 грн за 30 хвилин,

година індивідуального заняття з інструктором – 300 грн.

Локація:

Найвідомішим тиром в Києві є "Ібіс" . У клубі мережі біля Караваєвих Дач працюють чотири стрілецькі галереї. Знаходиться по адресу: вул. Гетьмана, 27.

. У клубі мережі біля Караваєвих Дач працюють чотири стрілецькі галереї. Знаходиться по адресу: вул. Гетьмана, 27. Тир на Печерську пропонує інтерактивний лазерний тренажер. Власники пишуть, що тир створювався для навчання та оцінки підготовки особового складу ЗСУ, тероборони, працівників правоохоронних підрозділів тощо. Знаходиться по адресу: вул. Рибальська 2

пропонує інтерактивний лазерний тренажер. Власники пишуть, що тир створювався для навчання та оцінки підготовки особового складу ЗСУ, тероборони, працівників правоохоронних підрозділів тощо. Знаходиться по адресу: вул. Рибальська 2 Стрілецький клуб критого типу Steel Argument має на своїй території чотири тири різного призначення, відкритий майданчик для страйкболу, а також інтерактивний лазерний тир для дітей. Знаходиться у селі Лісники в Обухівському районі під Києвом.

має на своїй території чотири тири різного призначення, відкритий майданчик для страйкболу, а також інтерактивний лазерний тир для дітей. Знаходиться у селі Лісники в Обухівському районі під Києвом. Стрілецький комплекс Standfort пропонує 8 спортивних майданчиків з новим стрілецьким устаткуванням від світових брендів. Клуб спеціалізується саме на стрільбі по мішенях, що літають. Знаходиться в місті Обухові. Для гостей, які приїжджають здалека, є можливість забронювати котедж.

пропонує 8 спортивних майданчиків з новим стрілецьким устаткуванням від світових брендів. Клуб спеціалізується саме на стрільбі по мішенях, що літають. Знаходиться в місті Обухові. Для гостей, які приїжджають здалека, є можливість забронювати котедж. Вогнепальний тир Art Bullet. Гостям пропонують травматичну або спортивну короткоствольну зброю, також можна приходити зі своєю. Це один з небагатьох тирів, де є можливість постріляти зі Smith & Wesson. Знаходиться по адресу: вул. Остафія Дашкевича, 20А.

Особливості відпочинку: в умовах, коли у людей накопичуються обіди та гнів через страшні події в Україні, тир може стати чудовим способом зняти напругу. Але це також можливість для українців опанувати певну зброю, що в наші часи точно можна вважати безумовним плюсом. Стрілянина в тирі — це не лише емоційна розрядка, а й психологічна, тим більше якщо на ціль помістити портрет російського президента.

Фото Steel Argument. Тир — це чудова можливість "випустити пару" В київських тирах можна обрати різну зброю В тир можна прийти як на один сенс, так і займатись постійно

Горор-кімнати з акторами

Кому підходить: тим, хто полюбляє фільми жахів і розгадувати загадки.

Вартість: від 1200 до 1500 грн.

Квест триває годину. Кількість учасників — від 2 до 4 людей. В деяких квест-кімнати допускають до 7 учасників.

Локація:

Відмінною акторською грою славиться KadRoom . На жаль, вибір квест-кімнат у цьому жанрі невеликий, є лише три варіанти горор-перформансу. Дії можуть відбуватися в психіатричній лікарні, у лігві Ганнібала або "на обробному столі" Джейсона Вурхіза із "П'ятниці, 13". Кімнати розташовані у Шевченківському районі Києва.

. На жаль, вибір квест-кімнат у цьому жанрі невеликий, є лише три варіанти горор-перформансу. Дії можуть відбуватися в психіатричній лікарні, у лігві Ганнібала або "на обробному столі" Джейсона Вурхіза із "П'ятниці, 13". Кімнати розташовані у Шевченківському районі Києва. Багато горор-кімнат з акторами різного рівня страху є у команди Green Doors. Також у цьому жанрі є квести для всієї родини – допускаються діти віком від 10 років. Кімнати знаходяться у Шевченківському та Голосіївському районах Києва.

Багато горор-кімнат з акторами різного рівня страху є у команди Також у цьому жанрі є квести для всієї родини – допускаються діти віком від 10 років. Кімнати знаходяться у Шевченківському та Голосіївському районах Києва. Insomnia Кімнати Страху — квести побудовані на найпопулярніших страхах людей. Сюди можна вирушити великою компанією – до участі допускається до 7 осіб, а також дозволено вхід дітям від 14 років у супроводі дорослих. Горор тут зашкалює, тож людям зі слабкими нервами слід тричі подумати, купуючи квиток.

Особливості відпочинку: мабуть, кожній людині під час перегляду фільмів жахів хотілося опинитися по той бік екрана, адже "ми краще б впоралися". Тепер така можливість є, тим більше, що горор-кімнати з акторами — це не просто квест, а справжня театральна вистава, в якій глядач бере безпосередню участь. Але тут треба мати на увазі, що актори можуть хапати учасників за руки та навіть в буквальному сенсі штовхати в потрібному напрямку. Натомість після проходження такого квесту емоційний розряд забезпечений надовго. А найголовніше — якимось дивом почуття тривожності, що з українцями вже понад року, хоча б на деякий час зникає.

Insomnia Кімнати Страху

* ціни на всі послуги є орієнтовними.

Раніше Фокус опублікував список найзатишніших місць біля столиці, де можна перезавантажитись та повноцінно відпочити протягом одного дня.