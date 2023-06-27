Виїхали за системою "Шлях" і не повернулися: в України немає законних підстав штрафувати людей, — нардеп

Від початку повномасштабної війни через систему "Шлях" з України виїхали й не повернулися тисячі військовозобов'язаних. Найчастіше вони перетинали державний кордон під виглядом волонтерів або водіїв.

На початку червня Державна прикордонна служба України (ДПСУ) повідомила, що посилює контроль за встановленням законних підстав для перетину держкордону чоловіками, які внесені в систему "Шлях". Таке рішення було пов'язане з тим, що виявили факти зловживання системою, зокрема, не всі чоловіки, які виїхали, повернулися в Україну у встановлені терміни.

За повідомленням ДПСУ, 1,5% осіб, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень і виїжджали з України в січні-лютому цього року, вчасно не повернулися в країну впродовж 60 діб — саме цей термін встановлено правилами перетину кордону для такої категорії осіб. Подібного роду порушення спостерігаються у перевізників майже з усіх регіонів, але найбільше в Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Львівській областях.

Більшість зловживань відзначаються з боку ФОПів, оскільки великі підприємства більше дбають про свою репутацію. Водночас окремі підприємці за грошову винагороду в розмірі $3-7 тис. пропонують свої послуги з внесення даних про осіб до системи "Шлях".

"Понад 4300 людям з початку року було відмовлено у виїзді за межі України, які слідували як водії суб'єктів господарювання. Також у поточному році прикордонне відомство України скерувало 100 листів-інформувань до Укртрансбезпеки щодо виявлених правопорушень ліцензіатами, які вносили до системи "Шлях" інформацію про водіїв, які виїхали за межі України та у визначені законодавством строки, 60 діб, не повернулися в Україну", — ідеться в повідомленні ДПСУ.

Загалом від початку дії системи "Шлях" уже 38 ліцензіатам тимчасово припинено доступ до системи.

Деякі фірми за 3-7 тисяч доларів можуть внести дані українця в систему "Шлях" Фото: ГПСУ

"Кинули країну у важкий час"

Керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат Сергій Козир розповів Фокусу, скільки сьогодні військовозобов'язаних українців виїхали за допомогою системи "Шлях" і не повернулися.

"Починаючи з початку повномасштабної війни і до 25 квітня 2023 року було 192 455 записів про виїзди. 18 910 осіб не повернулися. Правоохоронцям було передано всю інформацію для встановлення причин і підстав на виїзд. Але це залишиться на совісті кожного, хто покинув свою країну у важкий час. Якимось чином забороняти їм повернутися або штрафувати за це — немає законних і політичних рішень", — каже Козир.

Дійсно, жодної відповідальності за неповернення в Україну тих, хто виїхав, немає. Але за словами юристів, це ще не означає, що в такому разі українців не зможуть притягнути до відповідальності.

"Притягнути особу зможуть за іншими підставами — якщо органи досудового розслідування доведуть, що є прямі докази вчинення правопорушення, а також мотив ухилитися. Зокрема, якщо людина, яка отримала повістку в армію, виїхала після проходження військово-лікарської комісії, на неї може очікувати ст. 336 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації осіб з числа резервістів в особливий період", — говорить Фокусу адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

За словами адвоката, якщо людина порушить терміни перебування за кордоном, то їй просто скасують дозвіл на виїзд за межі України, але це не змусить її повернутися. Ба більше, якщо законодавці введуть покарання для військовозобов'язаних, які не повернулися (як планували в законопроєкті № 7265, який було знято з розгляду), то це точно не посприяє їхньому поверненню, адже понести відповідальність вони зможуть якраз після свого повернення в країну.

"Відповідно, якщо держава хоче заохотити повернення тимчасових емігрантів додому після закінчення воєнного стану, їхнє переслідування змусить чоловіків та їхні сім'ї прибрати з роздумів слово "тимчасово", і Україна втрачатиме людей", — вважає Ясько.

За незаконний перетин українського кордону передбачено покарання до 10 років позбавлення волі Фото: ДПСУ

Перше попередження — позбавлення ліцензії перевізника

На сьогодні немає ні механізмів, ні законів, здатних притягнути до відповідальності українців, які не повернулися в країну в зазначені терміни. Ба більше, ті, хто виїжджає за "розумними" схемами (ідеться про купівлю необхідних документів і довідок у логістичних компаній або волонтерських фондів), роблять це законно, пояснює Микола Максимов, адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS.

"Незаконний перетин кордону — це коли людина під покровом ночі з ліхтариком потайки переходить кордон, наприклад, із Молдовою. У такому випадку передбачено покарання до 10 років позбавлення волі. А якщо українець виїжджає під виглядом волонтера або водія вантажівки, маючи при собі необхідні документи, куплені в тієї чи іншої компанії, то питання вже не до нього, а до цієї компанії, яка організувала його виїзд. Тут їм можуть інкримінувати сприяння в ухиленні від мобілізації. Але як показує практика, такі фірми отримують щось на кшталт "легкого" покарання, їх позбавляють ліцензії. У разі повторного порушення — може бути кримінальна відповідальність", — говорить Фокусу Максимов.

Адвокат упевнений: людина, яка не хоче бути призваною на війну, знайде будь-який спосіб виїхати з України. Навіть якщо повністю закрити виїзд із країни, що нереально в умовах конституційного і демократичного права, така людина не піде добровільно до військкомату. І якщо буде призвана і опиниться на полі бою, то її коефіцієнт корисної дії буде нульовим, підкреслює Максимов. Українська влада це прекрасно розуміє, вважає він, тому й не ухвалює рішень про покарання тих, хто виїхав і не повернувся в Україну.

Нагадаємо, рішення про зняття з військового обліку чоловіків призовного віку ухвалює територіальний центр комплектації, куди потрібно подати заяву і список документів, що підтверджують неможливість проходити службу або брати участь у бойових діях.