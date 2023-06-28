Із кресляра в директора "Укроборонпрому": чи зуміє 31-річний Сметанін оживити держконцерн

Оборонний держконцерн отримав нового директора — Германа Сметаніна. Працівники та експерти галузі насторожено сприйняли призначення через його вік і відсутність значущих успіхів на попередньому місці роботи — танковому заводі імені Малишева в Харкові. Фокус розбирався, куди молодий управлінець поведе гіганта ОПК.

У концерні "Укроборонпром" змінилося начальство. Компанією керуватиме Герман Сметанін, повідомив уранці 28 червня в Telegram міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

"Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів", — прокоментував Камишин призначення.

Сметаніна підвищили з посади директора танкового Заводу імені Малишева в Харкові. Формально перед новим директором поставили три головні завдання: збільшити виробництво боєприпасів і військової техніки, побороти корупцію і закінчити реформу концерну.

Речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад заявила Фокусу, що Герман Сметанін розпочне виконання обов'язків із 28 червня. Про кадрові зміни всередині концерну і його підприємств у зв'язку зі зміною глави, за її оцінками, говорити ще рано. У перший робочий день гендиректора такої інформації не буде, уточнила спікерка концерну.

Герман Сметанін почне виконувати обов'язки гендиректора "Укроборонпрому" з 28 червня Фото: Facebook

"У Сметаніна 9-річний досвід роботи у сфері оборонно-промислового комплексу. Головний фокус його роботи — збільшення виробництва боєприпасів і військової техніки", — додала вона.

Згідно з даними із відкритих джерел, Герман Сметанін закінчив Харківський автомобільно-дорожній університет і отримав диплом інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів. Друга освіта — НТУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "менеджмент управління оборонно-промислового комплексу".

Сметанін працював на держпідприємстві "Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова", а також головним конструктором і головним інженером на Львівському бронетанковому заводі. У 28 років він став директором Харківського бронетанкового заводу, а через деякий час — гендиректором танкового гіганта, заводу Малишева.

Чим завинив ексголова "Укроборонпрому" Юрій Гусєв?

За кілька днів до призначення Германа Сметаніна "Економічна правда" з посиланням на кілька джерел перераховувала провали ексголови "Укроборонпрому" Юрія Гусєва в усіх напрямках.

Гусєву висували претензії в провалі виробництва ракет, боєприпасів та іншого озброєння

Головні претензії — провали у виробництві ракет, боєприпасів та іншого озброєння.

"За останній місяць ми втричі збільшили виробництво "Стугн". Це класний комплекс, який просто не виробляли в нормальних кількостях, хоча у нас війна", — говорить один зі співрозмовників видання.

Сумна ситуація була з бронетехнікою і танками. БТР-4 потрібно виробляти десятками на місяць, а в травні "Укроборонпром" виготовив лише одну машину. А про танк "Оплот" взагалі забули — зробили один, покаталися, розповіли про закупівлю для ЗСУ і все, описало джерело журналістів бачення проблеми на Банковій.

Інший співрозмовник із президентського оточення критикує Гусєва за провал ракетної програми й виробництва дронів.

"Там завал. Є ще "дрон на тисячу кілометрів", але його ніхто не може знайти, де він і хто його випускає. А президент запитує: "Де ракети? Де дрони?" — обурилося джерело.

Після аналізу роботи Камишин непублічно доручив шукати заміну Гусєву. Співрозмовники "ЕП" кажуть, що Гусєв просив президента Володимира Зеленського дати йому диппосаду в посольстві країни Європи, з якою Київ налагодив оборонні контакти. Підтвердження Гусєв ще не отримав, зазначило видання.

Питання компетентності Германа Сметаніна

Військовий експерт Олег Старіков у коментарі Фокусу розкритикував призначення Германа Сметаніна через недостатність професійного досвіду. Такі високі посади, на думку експерта, повинні отримувати люди, у яких сформувалося своє бачення.

"Коли Гусєва призначали, він показував, що буде робити. Представив план. А Сметанін прийшов незрозуміло звідки — з проблемного підприємства. Де він працював в оборонці? Креслярем? В оборонній сфері люди набувають знання і розуміння процесів до 50 років, пройшовши всі сходинки", — пояснив Старіков.

Джерела Фокуса на оборонних підприємствах Харкова кажуть, що Сметанін невдало проявив себе під час роботи на Харківському бронетанковому ремонтному заводі.

"Чесно сказати, всі були в шоці від його роботи. Тепер завод Малишева також банкрут. Цей гігант випускав понад 2 танки на день. У США не можуть один танк на день випустити. Сметанін не врятував завод Малишева від збитків. Конкретних цифр його діяльності немає, оскільки фінансова звітність заводу під час війни засекречена", — розповіли співрозмовники.

Голова аналітичного центру State Watch Гліб Канєвський у розмові з Фокусом був не так критично налаштований з приводу Германа Сметаніна.

"Він реально представник виробників, цеховиків. Знає, як усе працює. Як молодий фахівець він пройшов відкриті конкурси на зайняття високих посад, зокрема й на Львівському бронетанковому заводі", — зауважує експерт.

Канєвський нагадав, що завод Малишева понад 10 років перебуває у стані банкрутства, і це не тільки роль Сметаніна. Україна не замовляла нових танків у достатній кількості — останній контракт був у 2016 році, вони йшли на експорт.

"Через нестачу виробництва завод накопичував борги, не виробляв нової продукції. Якщо Сметаніна взяли на таку посаду, значить завод Малишева активний — отримує замовлення на ремонт військової техніки ЗСУ. Хочеться вірити, що виробничі показники заводу під час великої війни з Росією стали головним критерієм призначення Сметаніна", — резюмує Канєвський.

Нагадаємо, що 27 червня Зеленський звільнив Гусєва з посади генерального директора "Укроборонпрому". У президентському указі йдеться, що Гусєва звільнили згідно з поданою заявою.

Наглядова рада "Укроборонпрому" 21 червня схвалила пріоритети для розвитку підприємств концерну на 2023-2024 роки. У плані зазначено критичні потреби України та програми з розвитку озброєнь і військової техніки.