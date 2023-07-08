"Замість ATACMS — касетні боєприпаси": експерт пояснив, чому Україна отримає саме цю зброю

У США погодили постачання Україні зброї, забороненої в більш ніж 100 країнах. Касетні боєприпаси, якими РФ не раз обстрілювала українські території, тепер будуть і у ЗСУ. Фокус запитав у військового експерта Олександра Коваленка, чому Білий дім ухвалив таке непросте рішення.

До нового пакета військової допомоги від США увійдуть і боєприпаси, які раніше не поставлялися Україні — касетні. Згідно з Конвенцією щодо касетних боєприпасів, така зброя заборонена до використання, накопичення, виробництва і передачі її на озброєння. Договір про заборону підписали 111 країн, серед них немає США, України та Росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван пояснив, що у Вашингтоні прекрасно розуміють, що касетні снаряди небезпечні для цивільного населення, тому так довго не могли зважитися на постачання цієї зброї. Але водночас він запевнив, що Україна взяла на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати касетні бомби, щоб звести до мінімуму ризики для цивільного населення.

Військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що разом із касетними боєприпасами Україна отримає і порцію критики. Особливо від тих країн, які мають досить серйозне російське лобі у своєму складі як політичне, так і експертне, і журналістське.

Німеччина вже висловилася проти відправки касетних боєприпасів в Україну. Міністр закордонних справ Анналена Бербок повідомила, що вони як країна-підписант Конвенції не схвалюють передачу такої зброї.

"Саме через існуючу Конвенцію, США довгий час і не ухвалювали рішення про передачу касетних боєприпасів Україні. Російська армія постійно застосовує ці снаряди — це одні з основних елементів, який дозволяє збільшити ефективність російських реактивних систем залпового вогню, таких як "Град", "Смерч", "Ураган". Вони абсолютно не високоточні, і щоб якось збільшити їхню ефективність застосування, переважно ще з радянських часів використовують касетні бойові частини", — пояснює Фокусу Коваленко.

Армія РФ застосовує ці снаряди, зокрема, і в житлових районах, а з огляду на те, що велика кількість касетних боєприпасів не розриваються одразу, а залишаються в землі фактично як міни повільної дії, — це несе велику небезпеку для мирного населення як зараз, так і в майбутньому.

"За весь період повномасштабного вторгнення, українською армією були продемонстровані високоточні атаки саме по позиціях окупантів. Не було випадків, коли ЗСУ застосовували артилерійський шквал без розбору десь по населеному пункту. І саме тому напрошується висновок, що навіть касетні снаряди ми застосовуватимемо виключно по російських військах, а не в житлових районах". — каже експерт.

Таких висновків дійшли і в США і вирішили передати такого роду зброю, вважає Коваленко. За його словами, зараз в України є дефіцит боєкомплектів і боєприпасів, і постачання касетних снарядів — це проміжний момент перед постачанням інших артилерійських снарядів.

"Звичайно, можна було передати ракети ATACMS, які давно вже запитує Україна, але тут є нюанс. Немає серійного виробництва цих ракет, у 2015 році їх було 4000, частина з яких проходила модернізацію. Наприклад, нам передадуть 100 ракет і 20 з них зіб'ють окупанти, а це вже не гарна реклама для зброї. Patriot, що збиває балістичні ракети, Javelin, що знищує сучасні російські танки, "Бредлі", що підривається на міні, потрапляє під обстріл, але водночас зберігає життя всього екіпажу — це хороші реклами. А збиті 20 зі 100 ракет ATACMS можуть бути поганою рекламою. Мені здається саме тому поки що передача таких ракет не реалізувалася", — вважає експерт.

На думку Коваленка, касетні боєприпаси здатні вплинути на бойові дії на лінії фронту, збільшити ефективність українських сил оборони, але говорити про те, що це стане якимось переломним моментом поки зарано.

Нагадаємо, речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відреагувала на передачу Україні касетних боєприпасів. За її словами, застосування такої зброї — військовий злочин. При цьому Захарова чомусь забула, що Збройні сили РФ застосовують касетні боєприпаси в Україні з самого початку вторгнення.