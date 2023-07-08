"Це воєнний злочин": у РФ відреагували на передачу ЗСУ касетних боєприпасів (відео)

Речниця МЗС РФ Марія Захарова замовчала той факт, що російські війська застосовують касетні боєприпаси в Україні з першого дня вторгнення.

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У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації прокоментували передачу Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Відповідна публікація з'явилася в Telegram-каналі речниці відомства Марії Захарової 7 липня.

Представник МЗС РФ опублікувала відео з брифінгу ексспікерки Білого дому Джен Псакі від 28 лютого 2022 року, де вона відповідає на запитання про касетні боєприпаси.

"Застосування касетних боєприпасів — це воєнний злочин", — написала Марія Захарова під відео.

Як зазначає "Русская служба BBC", висловлювання Джен Псакі було передано російською дипломаткою неточно.

Речниця Білого дому заявила, що якщо повідомлення про застосування касетних боєприпасів проти мирного населення підтвердяться, то це "потенційно" буде воєнним злочином. За словами Псакі, США у своїх оцінках спиратимуться на міжнародні організації.

Джен Псакі про касетні боєприпаси

Крім того, Марія Захарова не згадала про те, що Збройні сили РФ застосовують касетні боєприпаси в Україні від самого початку вторгнення.

Журналісти також зазначили, що США, Росія та Україна не приєдналися до конвенції, що забороняє виробництво, використання і зберігання касетних боєприпасів.

Нагадаємо, що 7 липня в адміністрації президента США Джо Байдена офіційно підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Київ узяв на себе письмові зобов'язання, що буде розумно використовувати ці снаряди.

Пізніше президент США Джо Байден роз'яснив, чому все ж таки було ухвалено "непросте рішення" щодо відправки в Україну касетних боєприпасів. За його словами, Києву потрібні боєприпаси для контрнаступу.

За даними ЗМІ, Україна отримала касетні боєприпаси за умови, що не застосовуватиме касетні снаряди в житловій забудові. Райони застосування будуть ретельно документувати, щоб потім була можливість знешкодити заряди, які не вибухнули.