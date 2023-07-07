Для більшої безпеки: Україна дотримуватиметься двох умов із касетними боєприпасами, - ЗМІ

Журналістам вдалося з'ясувати, що Україна взяла на себе обов'язок не використовувати касетні боєприпаси у житловій місцевості. Крім того, місця застосування снарядів ретельно документуватимуться.

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Українські урядовці взяла на себе низку зобов'язань, які мають виконати, отримавши касетні боєприпаси від США. Зобов'язання зроблять використання цих снарядів більш безпечним. Про деталі домовленостей повідомляє агентство Al Jazeera.

Про домовленості між Україною та США розповіли анонімні джерела агентства. Стверджується, що є дві умови:

Україна не буде застосовувати касетні снаряди у житловій забудові;

райони застосування ретельно документуватимуть, щоб потім була можливість знешкодити заряди, які не вибухнули.

Наразі немає офіційного підтвердження щодо цих додаткових умов.

Зазначимо, очікується, що касетні боєприпаси для ЗСУ увійдуть у новий пакет військової допомоги США, про який оголосять найближчим часом.

Раніше американський уряд не розглядав такої можливості, але згодом передумав. Одна з причин, чому змінили думку — подібний тип військового спорядження завдаватиме подвійного удару по російським солдатам:

по-перше, їм шкодитимуть тисячі снарядів, які вилітатимуть з касет;

по-друге, подібні снаряди ще й матимуть психологічний вплив.

Все разом це допоможе переломити ситуацію на лінії фронту в Україні, ідеться у матеріалі, який підготувало агентство Al Jazeera.

Між тим Міжнародна організація Human Rights Watch протестує проти рішення уряду США щодо касетних снарядів. Зокрема нагадує, що у мирний час заряди, які не вибухнули, вкрай небезпечні для населення. Про це організація заявила того ж дня, коли російські ракети вдарили по житловому будинку у Львові.

Нагадуємо, очільник НАТО Єнс Столтенберг пояснив, у чому різниця між використанням касетних боєприпасів між РФ та Україною. Аргумент на користь України — снаряди застосують для оборони.

Між тим міністерка оборони Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН проти подібного рішення США. При цьому вона посилається на угоду, яку підписали більше сотні країн світу: в угоді ідеться про неприпустимість використання касетних снарядів.