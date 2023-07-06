Обстріл Львова: в Human Rights Watch ніяк не відреагували на ракетний удар ЗС РФ (фото)

Організація, яка займається захистом прав людей, ніяк не коментує масований обстріл, внаслідок якого загинули цивільні. Натомість HRW розповідає про "злочини", в яких звинувачує одночасно і Україну, і Росію.

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Міжнародна організація Human Rights Watch не оприлюднила жодного слова щодо ракетної атаки армії РФ по Львову, яка сталась в ніч на 6 липня. Натомість організація опублікувала звинувачення щодо використання Збройними силами України касетних боєприпасів. З позицією Human Rights Watch можна познайомитись у офіційному Twitter.

6 липня від імені Human Rights Watch опубліковано 6 дописів. З них два присвячені російсько-українській війні.

У першому дописі захисники прав людей пишуть про жахливу долю дітей у майбутньому. При цьому описують гіпотетичних хлопчика та дівчинку, які у 2034 році зустрінуться з наслідками війни у вигляді касетних боєприпасів.

Human Rights Watch - про гіпотетичне майбутнє

У другому дописі закликали США ні у якому випадку не передавати Україні касетні боєприпаси.

Human Rights Watch - про касетні боєприпаси

Інші твіти присвячені Бангладеш, Непалу, Єгипту, Бурунді та відкриттю вакансії для радника з питань здоров'я.

Між тим російські ЗМІ продовжують поширювати брехливі меседжі щодо ракетного удару РФ по Львову. За словами посадовців з Міноборони РФ, крилаті ракети поцілили у "казарми", де нібито перебувало 800 українських військових.

Тим часом Максим Козицький, голова Львівської ОВА, опублікував імена загиблих мирних людей. За його словами, наймолодшій жертві російського обстрілу лише 32 роки.

Львівська ОВА назвала імена загиблих від ракетного удару 6 липня

Нагадуємо, армія РФ вдарила по Львову в ніч на 6 липня 2023 року. Для удару використала 10 крилатих ракет "Калібр", які запустила з Чорного моря.

Українське ППО збило сім ракет, але три з них встигли влучити по будівлям на Стрийській вулиці у Львові.

За словами Андрія Садового, мера Львова, повністю зруйновано кілька квартир у багатоквартирному будинку, пошкоджено школу, гуртожиток університету, офісне приміщення. Крім того, чиновник заявив, що деякі львів'яни зігнорували сигнал тривоги і не пішли в укриття, тому й загинули.