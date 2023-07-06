"Не пішли в укриття": Садовий прокоментував заяви про зачинені бомбосховища у Львові (відео)

За словами міського голови, переважна більшість жителів будинку проігнорувала сигнал повітряної тривоги і не спустилася до укриттів. На момент ракетної атаки в бомбосховищі перебували усього п'ятеро людей.

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Міський голова Львова Андрій Садовий відреагував на повідомлення про закриті укриття у Львові під час російської ракетної атаки. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Наведу простий приклад – тут біля будинків, які зруйновані, є дуже велике укриття. Щоб ви зрозуміли, на час тривоги, там було всього п’ятеро людей. І люди, які зазнали уражень, це люди, які не пішли в укриття. Велика кількість людей проігнорувала сигнал тривоги. Оце є трагедія. Так, можливо, деякі укриття не є ідеальними. Але вони є. Вони в робочому стані", – сказав він.

Він зауважив, що коли починається сигнал повітряної тривоги відповідальна за укриття людина має прийти і відкрити його.

"Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку, його відкриють", – сказав він.

Андрій Садовий нагадав, що містяни можуть звертатися на гарячу лінію міськради, якщо в них немає доступу до укриттів.

Ракетна атака на Львів 6 липня

В ніч проти 6 липня російські окупанти обстріляли Львів крилатими ракетами "Калібр". Одна з ракет влучила в багатоповерхівку, також є пошкодження інфраструктури. Під завалами будинку опинилися люди.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено близько 60 квартир і 50 автівок. У багатьох будинках вилетіли вікна. Мешканців пошкоджених будівель готують до відселення. Через російську атаку загинули щонайменше четверо жителів Львова. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну ракетну атаку ЗС РФ на Львів. Він заявив, що заявив, що на російську атаку "обов'язково буде відповідь".

Коментуючи удари Росії по Львову, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що Україна не має у своєму розпорядженні достатньої кількості систем ППО, щоб покрити всю територію країни "куполом", як це зробив Ізраїль.