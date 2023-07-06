"Ситуація надзвичайно складна": з'явилися нові подробиці обстрілу Львова (фото, відео)

За словами мера Львова Андрія Садового, внаслідок російської атаки пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. Є загиблі та поранені.

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Унаслідок нічної ракетної атаки Збройних сил Російської Федерації по Львову пошкоджено десятки будівель і машин, є жертви. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

За даними, через обстріл пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. У багатьох будинках вилетіли вікна. Мешканців пошкоджених будівель готують до відселення.

"Як ви бачите, ситуація надзвичайно складна, тому що є серйозні руйнування будинків, і потрібно буде розпочинати вранці відновлювальні роботи", — підсумував Андрій Садовий.

Звернення Андрія Садового

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що внаслідок російської атаки загинули щонайменше четверо людей, ще дев'ятеро поранені. За його словами, під завалами можуть перебувати люди.

Відомо про чотирьох загиблих у Львові

Обстріл Львова 6 липня: що відомо

У ніч на 6 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по Львову. За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Також є влучання в багатоквартирний будинок.

Чиновник також опублікував відео з місця події, зазначивши, що російські окупанти прицільно б'ють по житлових будинках.

Наслідки атаки на Львів

Нагадаємо, що 20 червня ЗС РФ також атакували Львів дронами-камікадзе типу Shahed. Було зафіксовано три влучання в об'єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого сталася пожежа.

Коментуючи удари ЗС РФ по Львову, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Україна не має у своєму розпорядженні достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб покрити всю територію країни "куполом", як це зробив Ізраїль.