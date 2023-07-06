"Буде відповідь": Зеленський показав наслідки нічного удару ЗС РФ по Львову (відео)

За словами спікерки Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, російські окупанти вдарили по багатоповерхівці у Львові крилатою ракетою "Калібр".

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну ракетну атаку Збройних сил Російської Федерації по Львову. Відповідний пост було опубліковано в офіційному Telegram-каналі президента.

"Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним", — написав український лідер.

Володимир Зеленський також заявив, що на російську атаку "обов'язково буде відповідь".

Наслідки обстрілу Львова

Обстріл Львова: що відомо

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що в ніч на 6 липня російські окупанти обстріляли Львів крилатими ракетами "Калібр". Вона зазначила, що дальність "Калібрів" становить 2500 кілометрів.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, росіяни прицільно б'ють по житлових будинках. За його словами, одна з ракет влучила в багатоповерхівку, також є пошкодження інфраструктури.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено близько 60 квартир і 50 машин. У багатьох будинках вилетіли вікна. Мешканців пошкоджених будівель готують до відселення.

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, через російську атаку загинули щонайменше четверо жителів Львова. Ще дев'ятеро людей отримали поранення.

Нагадаємо, що 4 липня окупанти також обстріляли населені пункти Херсонської області, зокрема й місто Херсон. Унаслідок цього загинуло двоє людей.