"Это военное преступление": в РФ отреагировали на передачу ВСУ кассетных боеприпасов (видео)

Спикер МИД РФ Мария Захарова умолчала тот факт, что российские войска применяют кассетные боеприпасы в Украине с первого дня вторжения.

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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами Америки. Соответствующая публикация появилась Telegram-канале спикера ведомства Марии Захаровой 7 июля.

Представитель МИД РФ опубликовала видео с брифинга экс-спикера Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года, где она отвечает на вопрос о кассетных боеприпасах.

"Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление", — написала Мария Захарова под видео.

Как отмечает "Русская служба BBC", высказывание Джен Псаки было передано российским дипломатом неточно.

Спикер Белого дома заявила, что если сообщения о применении кассетных боеприпасов против мирного населения подтвердятся, то это "потенциально" будет военным преступлением. По словам Псаки, США в своих оценках будут опираться на международные организации.

Джен Псаки о кассетных боеприпасах

Кроме того, Мария Захарова не упомянула о том, что Вооруженные силы РФ применяют кассетные боеприпасы в Украине с самого начала вторжения.

Журналисты также отметили, что США, Россия и Украина не присоединились к конвенции, запрещающей производство, использование и хранение кассетных боеприпасов.

Напомним, что 7 июля в администрации президента США Джо Байдена официально подтвердили передачу Украине кассетных боеприпасов. Киев взял на себя письменные обязательства, что будет разумно использовать эти снаряды.

Позже президент США Джо Байден разъяснил, почему все же было принято "непростое решение" об отправке в Украину кассетных боеприпасов. По его словам, Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления.

По данным СМИ, Украина получила кассетные боеприпасы при условии, что не будет применять кассетные снаряды в жилой застройке. Районы применения будут тщательно документировать, чтобы потом была возможность обезвредить заряды, которые не взорвались.