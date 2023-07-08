"Близько 100 на місяць": Росія наростила виробництво ракет, але з ними щось не так, — Ігнат

За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, швидке виробництво негативно впливає на якість ракети. Росіяни не встигають їх навіть маркувати.

Росія прискорила виробництво ракет. Так, вона випускає близько 100 ракет на місяць, але їхня якість погана. Про це спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів ексклюзивно Фокусу.

За його словами, у РФ ще виробляють "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Кинджали", "Калібри" і "Х-101".

"Згідно з нашими даними, росіяни атакують Україну приблизно тією самою кількістю, яку виробляють на місяць. Через дефіцит вони прискорили виробництво і часом навіть не встигають належним чином маркувати свої ракети", — зазначив Ігнат.

За його словами, таке швидке виробництво негативно впливає на якість ракети. Вони можуть вражати ціль із похибкою всього до 20 метрів.

"З огляду на обстріл Львова і потрапляння снаряда на паркову зону, можна припустити, що з боєприпасами у РФ щось іде не так", — зазначив речник Повітряних сил.

Він також сказав, що сили ППО України намагаються перехопити ворожу ціль ще на підльоті до населених пунктів. Однак збільшити радіус прикриття міст і об'єктів не вдасться, оскільки не вистачає коштів.

Детальніше читайте в інтерв'ю Юрія Ігната виданню Фокус.

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