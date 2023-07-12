"Поховати дружину", приписати "зайвих" дітей: на що йдуть українці, щоб виїхати з країни

32-річний одесит заплатив 8 000 грн за можливість одружитися з жінкою, яка має групу інвалідності. Таким чином чоловік зміг отримати право на відстрочку від мобілізації, але виїхати закордон йому не вдалося. У Держприкордонслужбі розповіли Фокусу, на які ще хитрощі йдуть українці, щоб виїхати з країни.

Державна прикордонна служба виявила чергову схему "втечі" військовозобов'язаних з України. 32-річний одесит разом зі своєю 56-річною дружиною спробували виїхати за кордон через пункт пропуску "Старокозаче".

Як підставу для виїзду, чоловік надав довідки дружини про інвалідність. Прикордонники Білгород-Дністровського загону звернули увагу на велику різницю у віці подружжя, а також на дату їхнього весілля — вона збіглася з днем виїзду. Підозрюючи фіктивний шлюб, інспектори разом зі співробітниками СБУ провели перевірку і з'ясували, що чоловік знайшов обраницю через оголошення в інтернеті. У мережі пропонували "з'єднати серця" з жінкою, яка має інвалідність. За фіктивний шлюб громадянин заплатив 8 000 гривень.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в розмові з Фокусом пояснює, що в цій історії немає жодної дискримінації чи упередженого ставлення, і підозри викликала не велика різниця у віці подружжя, а сукупність факторів.

"Інспектори ретельно перевіряють дотримання прав виїзду всіма чоловіками і звертають увагу на будь-які деталі. Різниця у віці цього подружжя виглядала не такою підозрілою, як дата укладення шлюбу — вони того самого дня намагалися виїхати з України. Це і стало приводом провести детальну перевірку", — пояснює Демченко.

Не виїхав, але відстрочку отримав

Адвокат юридичної компанії RIYAKO&PARTNERS Микола Максимов наголошує, що недійсним [фіктивним] шлюб може бути визнано лише судом, за позовом однієї зі сторін або третьої заінтересованої особи.

"Ні прикордонна служба, ні військкомат не можуть встановлювати фіктивний шлюб у людей чи ні, навіть якщо він виглядає таким. Під час перетину кордону прикордонник не може подивитися на свідоцтво про шлюб і сказати: "О! У вас фіктивний шлюб і тому ми не випустимо за кордон", — каже Фокусу Максимов.

За словами адвоката, органи державної влади, зокрема прикордонні служби, на будь-яких підставах ставлять відмови, які можна надалі оскаржити в суді. Тільки от судові справи затягуються і можуть розглядатися дуже довго.

"У виїзді цій людині відмовлено, але якщо у його дружини інвалідність 1 або 2 групи, то він має право на відстрочку від мобілізації. А фіктивний у них шлюб чи ні — це ще потрібно довести, при чому через суд", — каже експерт.

За словами спікера Держприкордонслужби, прикордонники перевіряють і аналізують усю інформацію ретельно, звертають увагу і на поведінку українців на пункті пропуску.

"Якби ця людина виїхала з України і надалі розповіла, як саме вона це зробила — обдурила всю систему і прикордонників, то питання потім стали б ставити саме прикордонній службі — як це ми допустили. Спочатку нас критикують за те, що випустили українців, які не повернулися, тепер стали критикувати за те, що багатьом не вдається виїхати. Це не вдається тим, хто елементарно не може відповісти про мету виїзду", — каже Демченко.

Водій без водійських прав: махінації українців на кордоні

Уся робота, яку проводять прикордонники, копітка та важка, тим паче зараз у літній період, коли пасажиропотік зріс і перетинають кордон тисячі людей, розповідає спікер. До кожного українця інспектори застосовують процедуру перевірки і особливо до тих, хто використовує легальні способи.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну розкрито приблизно 6000 випадків, коли люди намагалися покинути країну за підробленими документами. Демченко наводить приклад, коли чоловіки "ховали" своїх дружин, надаючи на кордоні свідоцтво про смерть дружини, і таким чином намагалися отримати підстави для виїзду як батьки-одинаки. Були й ті, хто приписували собі "зайвих" дітей і під виглядом нібито багатодітних батьків намагалися покинути країну.

"З 24 лютого 2022 року прикордонними службами спільно з правоохоронними органами було викрито понад 130 злочинних груп, які займалися подібними схемами виїзду. Але одна група знаходиться і притягується до відповідальності, але водночас може з'являтися інша подібна", — каже спікер.

Окрема увага приділяється тим, хто виїжджає за системою "Шлях". Нею можуть скористатися волонтери та водії, які здійснюють міжнародні перевезення. Для цього в системі мають бути дані водія та відповідне розпорядження на його ім'я.

"Держприкордонслужба та інспектори не є адміністраторами цієї системи, ми не можемо знати про всіх людей, які перебувають у цій базі і на яких підставах вони туди потрапили. Інспектори перевіряють документи, мету перетину кордону, наявність у системі інформації про людину та розпорядження про виїзд. Також ставлять відповідні запитання", — каже Демченко.

Спікер розповідає: був випадок, коли у водія, який виїжджав під виглядом волонтера, запитали, де і яку допомогу він забиратиме. І відповідь здивувала прикордонників — водій зізнався, що не знає нічого про передачу допомоги, а виїжджає на відпочинок. Також був випадок, коли у водія міжнародних перевезень не було водійських прав.

"З боку українців є нарікання на адресу прикордонної служби про те, що ми нібито упереджено ставимося до тих, хто виїжджає за системою "Шлях". Але після таких випадків [як описано вище] доводиться ще ретельніше проводити перевірки на кордоні", — пояснює спікер.

Нагадаємо, у Польщі на прикордонному переході в Медиці з країни не випустили громадянина України. Польські інспектори дуже здивувалися, оглянувши документ українця, і після побаченого ухвалили рішення відмовити проїзді.