Голову Батьківщини-Матері не чіпатимуть: у Мінкульті розповіли про новий спосіб заміни радянського герба

Тризуб замість радянського герба на щиті Батьківщини-Матері з'явиться вже до Дня Незалежності. Вартість будівельних і монтажних робіт обійдеться у 28 млн грн — дешевше на 8 млн ніж передбачалося раніше. Але для того, щоб провести демонтаж і встановити український герб, потрібно було "відгвинтити голову" Матері, але тепер знайшли інший спосіб.

У четвер, 13 липня, Держінспекція з архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита Батьківщини-Матері в Києві. Це означає, що радянський герб скоро замінять на український тризуб. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що оновлення монумента відбудеться до Дня Незалежності 24 серпня.

"Ще раз нагадаю основний важливий пункт проєкту: залучено нуль коштів із бюджету, гроші на відновлення історичної справедливості зібрано виключно від великого бізнесу, який хоче бути причетним до великого у всіх сенсах проєкту. Вартість проєкту — 28 млн грн. Це набагато менше, ніж прораховували раніше", — повідомив Ткаченко.

За підрахунками експертів, передбачалося, що на будівельні та монтажні роботи із заміни герба знадобиться щонайменше 36 млн грн. А демонтаж радянської та встановлення української символіки відбудеться не раніше кінця весни — початку літа наступного року. Такі терміни називали тому, що єдиний можливий варіант ремонту щита пролягає через голову Батьківщини-Матері — саме там розташований висувний кран.

В Українському інституті сталевих конструкцій ім. Шимановського розповіли Фокусу, що до минулого року фахівці навіть не мали підтвердження, що кран дійсно там знаходиться. Вважалося, що його знищили під час монтажу монумента. Насправді 1981 року робітники не встигли його добудувати до приїзду московської делегації, тому просто покинули конструкцію.

Підйомний кран було виявлено під час проведення технічного обстеження всередині статуї, яке інститут проводив у листопаді — грудні минулого року.

У травні Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій ім. Шимановського, говорив Фокусу, що кран потрібно буквально добудувати. І тільки після цього з'явиться можливість проводити роботи з демонтажу радянського герба. На момент розмови проєктної документації з ремонту крана ще не було, її мали закінчити на початку липня, і вже після цього закупити обладнання та матеріали і розпочати ремонтні роботи.

У Мінкульті розповіли Фокусу, що відмовилися від ремонту крана в голові Батьківщини-Матері та знайшли інший спосіб встановити український герб. Це і допомогло заощадити 8 млн грн. Планують замінити радянську символіку на тризуб за допомогою спеціальної платформи на монорейці, яка підніматиметься до рівня щита.

Нагадаємо, у серпні 2020 року Фокус також розповідав, чому виникли проблеми з декомунізацією Батьківщини-Матері.