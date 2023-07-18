Росія малює перемоги: дрони "Ланцет" не принесуть перемоги ЗС РФ, — інженер

Волонтери б'ють на сполох через недостатню кількість дронів у ЗСУ. Українські виробники за місяць створюють максимум 10 тисяч ударних БПЛА, а Росія — до 50 тисяч. Фокус з'ясовував, чи може рій дронів ЗС РФ змінити хід великої війни.

Росія кратно збільшила виробництво безпілотників "Ланцет". Москва поставила завдання безперебійного забезпечення окупаційної армії.

"Ланцети" виробляють на Іжевському механічному заводі, що входить до концерну Калашникова. Дрони-камікадзе працюють у парі з розвідувальним БПЛА "Орлан". З їхньою допомогою ЗС РФ полюють на системи ППО, танки й артилерійські установки ЗСУ.

Головний конструктор Zala Aero Олександр Захаров стверджує, що в РФ пройшла серія бойових експериментів із повністю автоматичного застосування безпілотників.

"Дрон шукає конкретно броню або ствольну артилерію", — пояснив Захаров.

Генштаб ЗСУ 11 липня заспокоював українців заявою про використання в Україні 850 "Ланцетів" з усіх 900 наявних.

Росія "лякає" ударними дронами: чи змінить це хід війни в Україні?

Україна відстає від Росії в 4-5 разів за обсягом виробництва ударних дронів. Якщо на місяць усі виробники України створюють максимум 10 тисяч ударних безпілотників, то Росія — по 45-50 тисяч, заявила в інтерв'ю "Радіо НВ" керівниця "Центру підтримки аеророзвідки" і проєкту "Невидимий батальйон", волонтерка Марія Берлінська.

"Усі ці БПЛА полетять на українську важку техніку. Перевага в дронах змінить хід війни, адже наявність розвідувальних та ударних безпілотників економить життя солдатів", — зауважила фахівець.

Волонтерка наголошує, що Україна змушена компенсувати людьми нестачу дронів.

"Якщо так продовжиться, ми зайдемо в поразку, яка називатиметься перемир'ям. Вибачте, це математика. Закінчаться люди, а їх у нас у 5-6 разів менше, почнуться розмови про стіл переговорів", — вважає Берлінська.

Росія вклала мільярди доларів у безпілотники, а комплектуючі завозять із Китаю. Москва фактично змінює хід великої війни, застерігає волонтер.

Як йдуть справи з виробництвом БПЛА в Україні? Оцінки експертів

На початку війни Україна випереджала Росію за наявністю та ефективністю застосування БПЛА на фронті. Зараз ситуація змінилася, оскільки російський ВПК "повільно запрягає, але швидко їде", зазначив у спілкуванні з Фокусом військовослужбовець і засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов .

Довгі дистанції РФ виграє через наявність величезних грошових ресурсів, держпрограм і доступу до китайських технологій. Ефективність дронів "Ланцет" помітили в Думі й вирішили одразу ж збільшити їхнє виробництво, а в Україні це впирається в приватну ініціативу, каже експерт.

"Краще вибрати 1-2 моделі і розкрутити велике виробництво. Держпідприємства, приватники, науково-дослідні інститути та зв'язки із Заходом у єдиній зв'язці зможуть змінити ситуацію", — вважає Касьянов.

Експерт підкреслює, що засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), яких у росіян більше ніж у ЗСУ, не завжди добре спрацьовують. В іншому разі українські БПЛА не долетіли був до Криму і Москви. І відповідно розраховувати на те, що лише установки РЕБ допоможуть у боротьбі з "Ланцетами" не можна.

"Для кращого захисту від російських дронів варто змінювати тактику маскувань і перенесення укриттів", — упевнений Касьянов.

Співзасновник DroneUA Валерія Яковенко впевнений, що в Росії звикли малювати перемоги і цю ж методику перенесли на "виробництво" ударних БПЛА.

"Україна вийшла вперед за рівнем застосування і виробництва дронів. І зараз масовість у цьому питанні — на боці України. Індустрія безпілотників розвивається і лише питання часу, коли ми перестанемо помічати успіхи Росії", — сказав Фокусу експерт.

Нагадаємо, що 18 липня волонтери передали ЗСУ чотири безпілотні комплекси Shark. Камера дрона помічає цілі, що рухаються зі швидкістю в 100 кілометрів на годину.

Українські військові використовують систему "Очі яструба" для аеророзвідки. Отримані відомості військові звіряють із супутниковими даними.