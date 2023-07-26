Перевірки військкоматів від Зеленського: майже 90% голів ТЦК чекають проблеми

Перші результати перевірок військкоматів невтішні: 16 осіб уже очікують суду. Щоб беззаконня голів ТЦК припинилося, необхідні цифровізація і встановлення відеокамер у їхніх офісах, упевнені експерти.

Перші результати перевірки голів українських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП) виявилися невтішними. Президент України Володимир Зеленський обіцяє, що правоохоронці ними займатимуться і суспільство все побачить.

Зловживання виявили в діях не тільки колишнього глави одеського ТЦК Євгена Борисова, а й інших воєнкомів. Тим, хто нахабніє в тилу, не буде місця в мирній Україні після війни, попередив глава держави.

Робочі групи Міністерства оборони України займаються перевірками в регіонах. Вони вивчають досвід військової служби працівників ТЦК, їхню репутацію, інформацію в публічному просторі та історію звернення громадян.

Перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк розповів про формування бази голів ТЦК та їхніх заступників. Щодо 102 чиновників ведеться моніторинг способу їхнього життя.

"Активно працює і Держбюро розслідувань. З початку війни розслідується 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК і СП, військово-лікарських комісій. Повідомлено про підозру 21 особі. 8 обвинувальних актів щодо 16 осіб скеровано до суду", — відзвітував заступник міністра.

Проблеми будуть у 90% воєнкомів

Анонсовані президентом перевірки — не популізм, а потрібна робота з огляду на масовість і терміновість проблеми, вважає голова політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович.

Ті, хто воює на фронті з 24 лютого минулого року, нерідко потрапляють під свавілля воєнкомів. Бійцям приходять повістки, а вони захищають країну від агресора понад рік, підкреслив експерт.

"Снайпери захищають Україну від військ РФ, а ТЦК влаштовує перевірки, щоб довести їх непотрібність. Потрібен перегляд усієї цієї системи, інакше суспільство поставить питання владі в жорсткій формі", — коментує він Фокусу.

Невтішні результати, на думку експерта, будуть у 90% випадків. Сумнівів у тотальній корумпованості працівників ТЦК не залишилося і вся ця історія закінчиться максимальною цифровізацією.

"Постановки на облік, проходження комісій повинні цифровізувати. Людей у військкоматах працює справді багато. Головне, щоб після перевірок були правові наслідки для учасників схем", — підсумував Рейтерович.

Голова Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак розповів Фокусу про ймовірність корупційної змови деяких воєнкомів із представниками перевірочних комісій від Міноборони України.

"Питань багато до тих, хто покриває обласних воєнкомів, зокрема, представників СБУ. До них мають бути застосовані законні заходи, якщо такі факти розкриються. Ситуацію з ТЦК, найімовірніше, треба виносити на розгляд Ради нацбезпеки і оборони, і посилювати відповідальність для начальників військкоматів", — зазначив він.

Приміщення ТЦК, на його думку, можна перебудувати на західний манер — поставити камери спостереження і відстежувати роботу співробітників.

Нагадаємо, що Зеленський обіцяв українським чиновникам покарання за негідну поведінку під час великої війни. Президент мав на увазі депутатів, суддів і воєнкомів.

Фокус 25 липня писав про судове засідання з обрання запобіжного заходу колишньому начальнику Одеського ТЦК Євгену Борисову. Його заарештували з правом виходу під заставу в розмірі 150 млн гривень.