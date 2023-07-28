Донати під ковпаком: чи зобов'яжуть волонтерів платити податки за збори на ЗСУ

Військові та цивільні, які збирають допомогу для бойових підрозділів, звітуватимуть за доходи. Проблеми можливі під час закупівель оптики, маскувальних сіток і товарів, які йдуть великими партіями, впевнені економісти.

Податківці взялися за легалізацію доходів волонтерів. У планах — запровадити оподаткування на донати для ЗСУ. Зареєстровані в реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування за всі зібрані донати з 24 лютого минулого року. Таким особам потрібно підтверджувати витрати на волонтерську допомогу.

Ті, хто не вніс себе до реєстру волонтерів до 1 січня 2023 року, зобов'язаний подавати податкову декларацію і платити 19,5% податку (18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору) із зібраних коштів.

Головне питання: як бути тим, хто збирає гроші для українських військових на особисту картку? Податкова не врахувала випадки, коли військові або прості українці збирають допомогу на картки, щоб забезпечити життєдіяльність підрозділів на фронті.

Мінфін легалізує волонтерство

Міністр фінансів України Сергій Марченко 1 червня цього року розповідав, що волонтерська допомога не оподатковується згідно із законодавством країни. За словами чиновника, були пропозиції щодо включення дронів до переліку товарів, які можуть надавати волонтери.

Марченко пояснив, як офіційно підтвердити волонтерську діяльність. Мінфін веде реєстр волонтерів, у якому налічується близько 5 тисяч зареєстрованих організацій, що допомагають армії.

"Якщо людина не зареєструвалася, а провела збір, вона має зареєструватися. Це дуже проста процедура і займає один день. Сьогодні немає проблем зі збором коштів, але в майбутньому все може змінитися. Після закінчення бойових дій хто-небудь може поставити певні запитання", — зауважив очільник міністерства.

З юридичного погляду Марченко рекомендував гарантувати можливість працювати в легальному полі.

Проблеми з терміналами Starlink і FPV-дронами

Проблему оподаткування волонтерської діяльності порушувала волонтерка Любов Шипович. Зареєстровані волонтери, які збирають чеки, запити й акти від військових, зобов'язані платити податки в разі купівлі товару, якого немає в переліку постанови Кабінету Міністрів України № 112 за 2016 рік.

У цьому документі немає звичайних і FPV-дронів, антидронових рушниць, пультів, окулярів, терміналів Starlink і ще десяток технологічних товарів. Мінсоцполітики відправило проєкт постанови на узгодження в інші міністерства.

"Не минуло й місяця, відповіді прийшли від усіх міністерств. Сюрприз — Мінфін вважає, що бюджет дуже сильно постраждає, якщо з волонтерів не брати податки", — зазначила Шипович.

Податкова служба з 1 серпня вважатиме всі платежі на картки ознакою доходу, каже Фокусу директор громадської організації "Бізнес Хелп" Оксана Згур'єва. Фізособам доведеться доводити, що ці кошти не є особистим доходом.

Реєстр волонтерів передбачає відкриття окремої картки, але є нюанси. Суми надходжень не визнаються доходом, якщо є документальне підтвердження цільових витрат. Що робити з накопиченими і не витраченими сумами на картах — теж питання, адже податківці не виробили робочий механізм, додала фахівець.

"Один вважає Starlink цільовим товаром для ЗСУ, інший скаже — купив для себе. Це ж не військова амуніція. Сюди належать маскувальні сітки, термо-нагрівальні елементи для одягу, які замовлялися у великих партіях. У перспективі можливі неоднозначні трактування", — попередила Згур'єва.

Проблеми можуть бути з деякими видами оптики та зимовим одягом. Влітку на фронті потреби в засобах від опіків і комах, а також препаратах від алергії. Продавці не завжди дають правильні документи за підсумками закупівель і податкова оцінить такі перерахування як непідтверджений дохід, розповіла директор організації.

Великі волонтерські фонди, за її словами, потрапляють під законодавство про неприбуткові організації. Фонди збирають кошти на розрахункові рахунки і в юросіб податковий аналіз прозоріший. Питання будуть у перерахунку грошей на ФОП, який виходить з поля зору фінмоніторингу.

Нагадаємо, що у Львові зник контейнер із гуманітарною допомогою, який відправили США в Україну в жовтні 2022 року. Посилка складалася з протигазів, спальних мішків, зимової форми та майже 10 тисяч військових аптечок IFAK.

Фокус уже писав, що після великої війни з РФ в Україні з'являться ветеранські та волонтерські політпроекти. Ветеранський проект може бути реінкарнацією "Народного фронту".