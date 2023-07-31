Українців попередили про потужну атаку ЗС РФ: звідки чекати на небезпеку і чи варто панікувати?

Командування "Південь" попередило про підготовку Росії до потужної атаки: підтягують стратегічну авіацію і ракетоносії в Чорному морі. Але російські винищувачі та кораблі й так перебувають у бойовій готовності, і обстріли по Україні не припинялися. Фокус запитав у військових аналітиків, чого варто очікувати від ворога.

Російська армія може готувати потужну атаку по Україні. За словами глави Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, армія РФ підтягує стратегічну авіацію і готується до маневрів.

ЗС РФ, за її оцінками, намагаються наростити рівень обстрілів правобережжя, але снарядів у них дедалі менше. Можливе посилення присутності ракетоносіїв у морі. Перебуваючи в пунктах базування, кораблі готові до атаки. Вивести їх у море і привести в боєготовність можна за дві-три години.

Окупанти б'ють із бухт, створюючи небезпеку для ракетоносія і кораблів, які перебувають поруч. Незважаючи на це, росіяни все одно використовують такий підхід, підкреслила Гуменюк.

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. Ворог збирає розвідувальні дані", — додала речниця.

Росія стягує авіацію і кораблі — про що йдеться?

Виникає питання, що мається на увазі під стягуванням авіації і морських сил ЗС РФ. Москва задіює винищувачі, які заздалегідь розмістила на аеродромах, і ближче до кордону України вони не можуть стати. Аналогічна ситуація і з морськими ракетоносіями, які і так базуються в Чорному морі.

Військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Чернік заявив, що коли йдеться про нарощування авіа- або морських сил, йдеться про збільшення боєкомплекту. Питання лише в кількості ракет, а не нових типах літаків або кораблів, пояснив він Фокусу.

"Загроза залишається в рамках 100-120 ракет на місяць у змішаному циклі носіїв — повітряних, наземних і надводних. Сили оборони України готові відбивати атаки. Рівень знищення цілей зараз 90-96%. Прориви систем ППО, на жаль, були і будуть", — констатував військовий.

У найближчі місяці зміни стратегії ракетних ударів чекати не варто. За оцінкою полковника, російські військові випробували всі можливі тактики.

Виробництво ракет у РФ Черник оцінив на рівні до 100 ракет щомісяця, включно з Калібрами, Х-101, Х-47 "Кинджал", а також середнього радіуса Х-59, Х-35 і Х-31 (протикорабельний клас ракет, — ред.).

Ризики ударів з аеродромів у Криму

Небезпека обстрілів і позаштатних ситуацій є в разі відомостей про завантаження ракет на борт корабля, сказав полковник запасу, ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Ворожа авіація в Криму піднімається з кількох аеродромів, для атак по Одесі та області використовують Бельбек на північному заході Севастополя. Аеродром у Саках має для окупантів другорядне значення.

"У Криму не застосовується стратегічна авіація Ту-95 або Ту-22М. Вони прилітають туди з Моздока або Оленя, недалеко від міста Оленегорськ. Для ударів по Одеській області, Миколаєву та Херсону авіагрупа досить потужна", — оцінив експерт військовий потенціал росіян.

Перед початком контрнаступу ЗСУ на півдні, окупанти зосередили в Криму до 60 вертольотів і 90 штурмових літаків, додав Селезньов.

Фокус раніше аналізував успіх ЗСУ в атаці по Чонгарському мосту 29 липня. По мосту могли прилетіти британські ракети Storm Shadow або модифіковані версії С-200.

Українська ППО 26 липня знищила 36 ворожих ракет. Увечері цього дня армія Росії атакувала Україну з району Каспійського моря крилатими ракетами Х-101/Х-555.