Касетні бомби допомагають ЗСУ: чи реально виробляти снаряди в Україні

Касетні снаряди зі США принесли користь у боях на південному сході: укриття ЗС РФ знищували в лісосмузі. Дрібні бомби в американських боєприпасах вибухають у 95% випадків, а російські — максимум у 50%. Фокус з'ясовував, чи варто відкривати виробничі потужності в Україні для постачання армії ефективними снарядами.

Американські касетні боєприпаси надали імпульс контрнаступу української армії. Касетні снаряди вражають більшу площу, ніж звичайні артилерійські, завдають ударів по скупченнях російської піхоти і групах транспортних засобів, повідомили українські військові газеті The Wall Street Journal (WSJ).

Видання наводить як приклад бої біля села Роботине на південний схід від Запоріжжя наприкінці липня. Український взвод потрапив під шквальний вогонь окупантів, солдати зв'язалися по рації з командиром і просили відхід. Їм наказали сховатися в укритті і тут же в бік ворога полетіли касетні бомби.

Один із солдатів ЗСУ розповідав, що після вибухів росіяни кричали про велику кількість поранених і просили евакуюватися.

Взвод просунувся вперед для захоплення позиції росіян. У солдатів ЗСУ з'явилася впевненість у шансі на прорив, касетні боєприпаси також виявилися ефективними для знищення укриттів ЗС РФ у лісосмузі.

"Такими бомбами стріляєте три рази і дерева падають. Ці боєприпаси завдають шкоди на більшій площі, вони необов'язково мають бути точними для бойової ефективності. Навіть якщо ви трохи пропустите, це все одно працює", — розповів журналістам командир одного зі взводів, 33-річний Олександр.

США передали ЗСУ касетні снаряди М864. Чи можна їх виробляти в Україні?

Американці могли передати Києву касетні артилерійські снаряди М864, писала в липні газета The Wasington Post.

Боєприпаси підходять для гаубиць калібру 155-мм, цей тип артилерії стандарту НАТО Україна отримувала від США та інших західних союзників. Снаряд із дальністю стрільби до 30 км складається з 72 суббоєприпасів усередині, у США їх виробляли з 1987 року.

Київ міг отримати касетні артилерійські снаряди М864

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман допускає можливість виготовлення касетних боєприпасів в Україні. Високих технологій це виробництво не потребує, питання наскільки швидко можна отримати верстати і комплектуючі, з яких складається снаряд.

"Головне питання, чи варто це робити. Зброя ця ефективна, але лише США виробляє всю номенклатуру озброєнь — від патронів до балістичних ракет. Розвинені країни використовують натовські літаки F-16, але не виробляють їх. В американців великі запаси цих снарядів на складах, варто скористатися шансом", — міркує експерт у діалозі з Фокусом.

На думку Гетьмана, українському ВПК краще зосередитися на виробництві надводних і повітряних ударних дронів, а боєприпаси отримувати від партнерів. Міноборони разом із представниками НАТО мають прорахувати потребу в таких боєприпасах на місяць, півроку і рік.

Частина касетних боєприпасів залишилися на українських військових складах у спадок від СРСР, але їхня ефективність під питанням. Дрібні бомби в американських снарядах, за словами Гетьмана, підриваються з ефективністю до 95%, а у росіян — 50%.

Виробнича технологія для касетних боєприпасів значно складніша за осколково-фугасні, сказав Фокусу головний редактор видання Defence Express Олег Катков.

"У кожного субелемента свій мініатюрний механізм підриву. Доведеться налагоджувати виробництво детонаторів, корпусів. У випадку з касетними варіантами проблема впирається в значно менші розміри частин і необхідне для цього високоточне обладнання. Далеко не кожна країна, що виробляє осколково-фугасні боєприпаси, береться за складні касетні", — зауважив фахівець.

Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов 20 червня повідомляв про застосування ЗСУ касетних бомб у районі Красногорівки Донецької області. Під час вибухів було ліквідовано воєнкора Михайла Лучина.

Сили оборони Таврійського напрямку в липні заявляли, що касетні боєприпаси внесуть перелом у перебіг війни з РФ і змінять становище на користь ЗСУ.