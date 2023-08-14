"Поліграф допоможе", — у Раді розповіли як зміняться правила виїзду за кордон

На думку глави НАЗК, ситуація з корупцією в ТЦК — не катастрофічна, адже викрили на хабарах "лише" 33 людини. У комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пропонують насамперед поставити запитання перевіряючим службам — чому корупція у військкоматах взагалі стала можливою.

Голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков розповів в ефірі телемарафону 11 серпня, що під час перевірки співробітників військкоматів з'ясувалося, що більшість не зловживають службовим становищем. За його словами, із шести тисяч працівників ТЦК, підозри вручили тільки 33. А щоб усунути причини, що призводять до корупції у "військкоматах", необхідно змінити правила виїзду за кордон. Зокрема, посилити обмін базами даних між прикордонними службами та ТЦК, а також відновити декларування для посадових осіб.

"Якщо ми не будемо змінювати систему і просто станемо призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, вони інтегруватимуться в існуючу систему і на виході ми все одно будемо отримувати корупцію. Тому спочатку треба змінити правила, за якими функціонують ТЦК і правила перетину кордону", — заявив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону.

11 серпня НАЗК підготувало план заходів щодо усунення причин, що призводять до корупції в ТЦК. Проєкт розпорядження передали на затвердження Кабінету міністрів.

Зазвичай прикордонні служби звертаються за інформацією до ТЦК насамперед для того, щоб підтвердити або спростувати інформацію про дозвіл на виїзд. У коментарі Фокусу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що робота з обміну інформацією між прикордонною службою та Міністерством оборони почалася з початку повномасштабної війни.

"Є обмін інформацією між базами Держприкордонслужби та Міноборони щодо уточнення даних певної категорії людей. Також працівники прикордонних служб можуть уточнювати інформацію в ТЦК щодо конкретної людини, але в майбутньому таку інформацію можна буде отримувати онлайн", — сказав Демченко.

Речник ДПС також додав, що в перспективі обговорюється механізм доступу прикордонної служби до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Випадки корупції в ТЦК найчастіше пов'язані з оформленням дозволів на виїзд за кордон військовозобов'язаним під час дії мобілізації. За інформацією ДПС, за час великої війни було виявлено 6100 осіб, які намагаються покинути країну за підробленими документами .

Поліграф вам на допомогу

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко вважає, що якщо питання щодо запобігання корупції в ТЦК потребувало втручання вищого керівництва країни, це свідчить про те, що відповідні служби не справляються зі своїми прямими обов'язками.

"Ми повинні розуміти, що корупцією повинні займатися правоохоронні органи. Хоча в нас є поліція, СБУ, НАБУ, НАЗК, у результаті рішення ухвалює президент. Треба їм ставити запитання, чому вони не можуть це зробити", — зазначив Роман Костенко в коментарі Фокусу.

Крім обміну базами даних між Держприкордонслужбою і ТЦК, дієвими могли б стати перевірки співробітників територіальних центрів комплектування на поліграфі. "Нехай відповідають на запитання, чи брали вони хабарі", — додав Костенко.

Нардеп також зазначив, що усунути корупцію в ТЦК допомогли б реєстри призовників.

"Має бути реєстр військовозобов'язаних. Де військкомати знають — у нас є 100 тисяч водіїв, 10 тисяч медиків, 10 тисяч танкістів, і коли є потреба, беруть конкретних людей", — зазначив нардеп.

На запитання Фокуса, чи могло б відкриття кордонів усунути причини корупції у військкоматах, Костенко відповів негативно.

"Відкриті кордони ніяк не допоможуть. Більшість думає, що війна вже закінчилася. Але державна кампанія має пояснювати, що війна не закінчиться завтра. І замість того, щоб чекати, коли вона закінчиться, треба готуватися", — зазначив нардеп.

Нагадаємо, наприкінці липня НАЗК оголосило про проведення масових перевірок усіх голів територіальних центрів комплектації на предмет корупції та зловживання службовим становищем. У результаті з'ясувалося, що десятки співробітників ТЦК "заробили" за час служби чималі гроші.

Найяскравішою історією, яка призвела до масових перевірок, стала справа колишнього Одеського воєнкома Євгена Борисова. 19 липня голова НАЗК повідомив, що одеський воєнком "заробив" під час служби в ТЦК 188 млн грн.