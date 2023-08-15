"Відчепіться від дівчат OnlyFans", — у Раді пояснили навіщо декриміналізувати порно

У Верховній Раді заговорили про декриміналізацію порнографічного контенту. Відповідні пропозиції планують зареєструвати в найближчі кілька днів.

Ініціатори проєкту пропонують переглянути дію двох статей Кримінального кодексу України. Йдеться про 301-ю статтею — ввезення, виробництво і розповсюдження порнографії, а також 302-ю — організацію "місць розпусти". Фокус розбирався, навіщо в Україні декриміналізувати порнографію.

Розвантажити правоохоронців

"У нас є дві статті Кримінального кодексу, які стали радянською спадщиною — стаття 301 і 302. Якщо простими словами перекласти з юридичної мови, то проблема полягає в такому: за ст. 301 ККУ, якщо ви надсилаєте своєму коханому оголене фото або еротичне відео, або просто у вас на телефоні є такий порнографічний контент, за це можуть посадити. За ст. 302 — якщо ви власник готелю, де люди за зачиненими дверима займаються коханням, вас можуть ув'язнити на кілька років", — каже Фокусу ініціатор законопроєкту, нардеп Ярослав Железняк.

За словами політика, є дві причини, які говорять про актуальність проблеми.

Перше — правоохоронці щороку відкривають понад 1000 кримінальних справ, пов'язаних із розповсюдженням порнографічного контенту. У багатьох випадках ідеться про обмін еротичними фотографіями чи відео в особистих листуваннях у соцмережах, розповсюдженням відеоконтенту на онлайн-платформах для дорослих, веб-моделінгу та інших видах "полунички", яка не приносить шкоди.

Друге — онлайн-платформи, на яких користувачі поширюють еротичний контент, перераховують податки до державного бюджету. Як приклад, нардепи наводять сервіс OnlyFans, який за перше півріччя 2023 року заплатив 34 млн грн. у вигляді "податку на Google". Крім того, на початку війни саме цей сервіс запропонував своїм користувачам перераховувати донати на ЗСУ в обмін на еротичний контент.

"З одного боку, ми з сервісу OnlyFans зібрали 34 млн грн. податків за півроку, з іншого — за поширення контенту на цій платформі можуть посадити", — продовжує нардеп.

Железняк зазначає, що статті застаріли, а правоохоронцям, які зацікавлені в переслідуванні веб-моделей, час переключитися на інші теми.

"Наші СБУ, Кіберполіція і Нацполіція, замість того щоб ганятися за дівчатами з OnlyFans, можуть займатися своєю безпосередньою діяльністю. Є інші статті — порно з дітьми, екстремальне порно, це заборонено. Борделі заборонені, втягнення в проституцію заборонено, сутенерство теж. Але якщо у вас, припустімо, просто готель, де люди займаються коханням, без грошей, це не місце розпусти. І жодного стосунку до проституції не має", — додає нардеп.

Дати визначення "порнографії"

За словами народного депутата від фракції "Слуга народу", члена комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максима Бужанського, запропонований документ може в перспективі стати базою для обговорення.

"Ми не змогли дійти однозначної згоди. Тому вирішили, що буде законопроєкт, який розглянуть парламентарії. Можливо, будуть альтернативні проєкти. OnlyFans — це тільки приклад, який усі використовують, тому що багатьом знайома назва. Основний аргумент тих, хто просуває ініціативу [про декриміналізацію порнографічного контенту — прим.], не економічний фактор, а права і свободи людини. Нещодавно був випадок, коли жінка відправила свої інтимні фото або відео знайомому чоловікові, а він звернувся із заявою до правоохоронців, і жінку зобов'язали виплатити штраф", — каже Бужанський Фокусу.

За словами нардепа, обговорення ініціативи в робочій групі тривало довго, оскільки важко дати чітке визначення поняттю "порнографія". У результаті учасники дійшли думки, що важливо визначити, що можна і не можна дозволити, і що категорично не можна декриміналізувати.

"У процесі обговорення ми дійшли однієї думки, що необхідно змінювати вимоги до умов розповсюдження товарів порнографічного характеру. В обговоренні цих вимог мають брати участь інші комітети. Наприклад, у книгарні не можна, щоб на видному місці лежав журнал 18+, де його можуть розглядати неповнолітні. Він має продаватися в певному місці. Яке це має бути місце, як воно має бути позначене? Усе це поки що залишається предметом дискусії", — додав Бужанський.

Що залишається під забороною:

дитяче порно;

сутенерство;

екстремальне порно (зокрема насильство, зоо-, некрофілія);

порно без згоди (deep fake, порномість);

втягування в проституцію;

торгівля людьми.

Що пропонують:

дозволити ввезення, виготовлення, збут, збереження та розповсюдження порнографії винятково за участю повнолітніх і за згодою всіх учасників;

скасувати дію ст. 302 ККУ "Створення або утримання місць розпусти та звідництво". Її дія може поширюватися, наприклад, на діяльність веб-студій, що, на думку авторів ініціативи, не має стосунку до організації проституції.

Фокус раніше писав про те, що депутати Верховної Ради в першому читанні ухвалили законопроект про легалізацію медичного канабісу. У вересні парламентарії розглянуть документ у другому читанні.