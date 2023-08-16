Повністю придатний: як ВЛК в Україні ухвалюють рішення та чи можна їх оскаржити

В Україні ВЛК мають проходити усі перед отриманням мобілізаційного завдання. Що саме повинні дослідити лікарі комісій та чи можна призовникам оскаржити їх рішення в досудовому порядку.

У відповідності до Розділу ІІ Наказу №402 Міноборони "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", під час огляду призовників лікарі визначають стан їх здоров'я та ступінь придатності до військової служби. При цьому враховуються характер захворювання або фізичної вади, ступінь їх розвитку, функціональних порушень, а також освіта, спеціальність, фактична працездатність оглянутого та вимоги, які ставить військова служба до стану здоров'я у тому чи іншому виді Збройних Сил України, роді військ. Про це Фокусу розповіла адвокатка з медичного права Юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська.

"Після закінчення огляду кожний лікар записує в облікову картку призовника висновок про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до строкової військової служби, відповідну статтю Розкладу хвороб, дату огляду та підписує висновок із зазначенням свого прізвища та ініціалів і скріплює особистою печаткою. За результатами медичного огляду спеціалістами лікар — член призовної комісії приймає підсумкове рішення щодо придатності призовника за станом здоров'я до військової служби та служби в тому чи іншому роді військ, що скріплюється його підписом та особистою печаткою лікаря", — каже Алла Цимановська.

За її словами, на призовників, у яких виявлені захворювання або відхилення від норми, що обмежують придатність за родами військ або визначають їх тимчасово непридатними та непридатними до строкової військової служби, оформлюється Висновок лікаря. Такий висновок підписується лікарем з обов'язковим зазначенням дати огляду, висновком про придатність до строкової військової служби, обмеженням за родами військ.

Після закінчення огляду кожний лікар записує в облікову картку призовника висновок про придатність (тимчасову непридатність або повну непридатність) до строкової військової служби

Згідно із п. 2.9 Розділу ІІ Наказу № 402, лікар ВЛК виносить одну з таких постанов:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування (динамічного спостереження) на відповідний термін із зазначенням дати;

підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

"Рішення про тимчасову непридатність приймається на термін, необхідний для повного відновлення функцій органів та систем організму, але не більше одного року, з наступним переоглядом для вирішення питання про придатність до військової служби. У разі, коли лікарям важко визначити стан здоров'я призовника, його направляють на амбулаторне або стаціонарне обстеження в лікувально-профілактичний заклад, при цьому призовнику видається направлення, у якому вказується попередній діагноз та що необхідно уточнити при обстеженні для прийняття рішення", — розповіла адвокатка.

Чи можна оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Юристи, опитані Фокусом, кажуть, що в Україні вже є практика із досудового оскарження рішень військово-лікарських комісій. Проте така процедура – досить складна.

"Нажаль на даний час, є непоодинока практика, коли людина намагається оскаржити рішення військово-лікарської комісії, однак паралельно вже отримано мобілізаційне розпорядження та фактично така особа перебуває на лінії зіткнення, а саме оскарження затягується не на один місяць, що фактично невілює інститут оскарження", — каже юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський. За його словами, наразі дуже розповсюджена практика правової допомоги як під час отримання повістки для проходження ВЛК так і під час самого проходження ВЛК.

В разі непогодження із висновком ВЛК особа може ініціювати досудове оскарження рішення комісії Фото: УНИАН

Алла Цимановська пояснює: якщо на підставі рішення ВЛК особі із захворюванням, що не пов’язано із військовою службою, було видано висновок про придатність до військової служби, і така особа не погоджується з висновками медичного огляду, викладеними в постанові відповідної ВЛК, єдиним виходом із цієї ситуації є оскарження такої постанови в досудовому або судовому порядку.

Досудовий порядок оскарження включає в собі наступні кроки:

подання заяви про перегляд постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату до ВЛК вищого рівня (областей, міста Києва);

постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися центральними ВЛК (ЦВЛК);

до заяви потрібно додати всі документи, надані ВЛК, рішення якої оскаржується;

в заяві необхідно детально зазначити причину перегляду рішення;

разом із заявою про оскарження потрібно надати результати попередніх медичних висновків, аналізів та досліджень, які підтверджують наявність хвороби та стан здоров’я.

Як раніше писав Фокус, у разі загострення у особи захворювання, яке було до призову на військову службу, або ж отримання травми чи захворювання вже під час військової служби, вона звертається з рапортом до керівника військового підрозділу і отримує направлення на ВЛК, яка визначає ступінь захворювання, придатність до подальшого проходження військової служби.

Також Фокус писав, що придатність, обмежена придатність або непридатність військовозобов’язаного до військової служби визначається ВЛК залежно від ступеню тієї чи іншої хвороби. Наприклад, у разі епілепсії за наявності частих нападів або виражених психічних розладів особа визнається непридатною з виключенням з військового обліку, а у разі поодиноких епілептичних випадків без психічних порушень особа може бути визнана обмежено придатною у воєнний час.