"Без людей, техніки і надій": чому не варто побоюватися наступу ЗС РФ

Експерти вважають, що Росія вичерпала свій наступальний потенціал ще минулого року. А інформація про підготовку до наступу — "вкидання" для здійснення психологічного впливу на західних партнерів України.

У західних медіа з'явилася інформація про те, що Росія нібито веде підготовку до наступальних дій, які планують розпочати в жовтні і продовжити навесні наступного року. Про це написали в Newsweek із посиланням на анонімні джерела, пов'язані з українським урядом. На цю тему також висловився голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. Він зазначив, що в РФ нібито створюються умови, щоб почати просування на фронті. Офіційно українська сторона не коментувала цієї інформації.

Фокус попросив експертів пояснити, чи є у російської армії ресурси, щоб вести таку підготовку.

"Це все російський психологічний вплив на тлі того, що ЗСУ на півдні досягають успіхів. Росіяни намагаються показати, що в них є якісь здібності для наступальних дій. Але їхня єдина спроможність — на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Там вони намагаються [наступати], але в них дуже погано виходить. Росія більше не розраховує на можливість відвоювати територій України. Усе, на що вона розраховує — утримати території до кінця цього року і почати переговори через своїх посередників на Заході", — говорить Фокусу офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров.

Експерт додає, що в Росії, ймовірно, готуються до чергової хвилі мобілізації, оскільки в липні депутати Держдуми ухвалили кілька відповідних законів. Наприклад, ввели штраф за ненадання сприяння військкоматам у період мобілізації, а також підвищили граничний вік призову на строкову службу з 27 до 30 років. Але для того, щоб вести підготовку до наступу, їм необхідно компенсувати серйозні втрати бронетехніки, артилерії, авіації. Таких ресурсів у росіян немає, оскільки весь потенціал ЗС РФ перебуває на полі бою. Крім того, Крамаров зазначає, що РФ "вкидає" таку інформацію в інформаційне поле, щоб "продати" ідею західним партнерам України.

На думку координатора групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, у росіян немає не тільки технічного потенціалу, щоб вести підготовку до наступу, а й оборонного, щоб утримати території.

"Я не бачу можливостей підготувати наступ. Хоча постійно про це чую. Так, у них є людський ресурс, але щоб наступати, потрібна техніка. Людина сама по собі на полі бою, тим більше якщо не підготовлена, нічого не вирішує. Наступальний ресурс вони витратили ще минулого року. А найближчими тижнями ми побачимо, що в них і оборонного потенціалу не залишилося", — каже Фокусу Коваленко.

Фокус писав 17 серпня, що протягом останніх двох тижнів ситуація на фронті змінюється на користь ЗСУ, хоча мінні загородження ЗС РФ все ще є великою проблемою для Сил оборони.