Пільги не всім? Чому не можна ділити ветеранів на касти, як пропонують у Раді

Народні депутати запропонували запровадити нові статуси для військовослужбовців на фронті — Захисник і Захисниця. А також визначити категорії для отримання пільг, відповідно до проведеного часу в зоні бойових дій. Після критики з боку правозахисників, законопроєкт відкликали.

У Верховній Раді запропонували розділити учасників бойових дій (УБД) на категорії, щоб надалі вони могли претендувати на різні пільги. На думку народних депутатів, військовослужбовці, які зараз перебувають на фронті, мають отримати окремий статус Захисників і Захисниць. А пільги для них — залежатимуть від часу, який вони провели в зоні бойових дій, а також умов і ризику для життя та здоров'я.

Пізніше джерело Фокусу у Верховній Раді повідомило, що після критики з боку правозахисників законопроєкт вирішили зняти з порядку денного для додаткових консультацій із ветеранськими організаціями.

Ми попросили експертів оцінити ризики подібної ініціативи, яку можуть у майбутньому знову розглянути в парламенті.

Убити можуть і в перший день

"Це політична мішура, старий радянський підхід — роздача пільг на потім, безкоштовний проїзд у метро, який у підсумку перенаправлять в інший потік. Платити треба відразу. За кожен день перебування в зоні бойових дій, а далі людина, яка виконувала бойові дії, має отримувати довічний щомісячний базовий дохід. Конкретно з бюджету. Вона сама розпорядиться, що робити з грошима", — говорить Фокусу полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За словами експерта, розділяти військовослужбовців залежно від часу, проведеного на фронті, неправильно, оскільки неможливо виміряти "внесок кожного ветерана в захист територіальної цілісності України", як ідеться в законопроєкті народних депутатів, кількістю днів у зоні бойових дій.

"Убити можуть і в перший день, і в 500-й, і з точки зору небезпеки, час, проведений на фронті, не впливає. Немає сенсу розділяти. Навіть за одну годину виконання бойових дій людина також ризикує життям і здоров'ям, як і та, що провела на фронті більше часу", — продовжує Світан.

Законопроєкт про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни" Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Експерт зазначає, що для всіх військовослужбовців достатньо вже наявного статусу учасника бойових дій, який має визначати фінансове забезпечення. А термін "Захисник і Захисниця", який пропонують нардепи, несе емоційне забарвлення. Якщо його зафіксують на законодавчому рівні, це призведе до поділу військовослужбовців на "захисників" і "не захисників".

"Цього не можна робити в жодному разі. Поняття має бути одне. Учасник бойових дій. Все інше — піар-кампанія, не треба винаходити велосипед. Уже є громадяни України і громадяни України УБД. Решта — зайве", — додає Світан.

Корупційні ризики

Наразі існує два статуси, які позначають усіх, хто брав участь у воєнних діях, каже Фокусу голова і співзасновниця правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" Любов Галан . Йдеться про статус УБД, а також про статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Проблема в тому, що пільги, на які можуть претендувати ветерани за цими двома категоріями, не підкріплені реальними бюджетними коштами.

"Цю ініціативу обговорювали й раніше в непублічному просторі, і ми вже давали свою оцінку, що введення нового статусу, паралельно до існуючої правової межі, — це чергова милиця, вона не буде працювати. Автори вважають, що їхня ініціатива має подолати соціальну напругу. Але вчорашня реакція військових і ветеранів засвідчила, що соціальну напругу викликав текст законопроєкту", — каже Галан.

Експерт додає, що наразі існують труднощі з тим, щоб надати статус УБД, тож незрозуміло, як автори законопроєкту уявляли собі практичний бік своєї ініціативи. А питання щодо перебування в зоні бойових дій досі чутливе. Бо процес не до кінця прозорий. Усе ще існує практика, коли люди не беруть участі в бойових діях, водночас неправомірно записують себе до бойових розпорядження і отримують статус УБД, підкреслює Галан.

За її словами, законодавство для ветеранів справді потребує оновлення, але воно має базуватися на реальних потребах тих, чиї права воно регулює.

"Ми вважаємо, що [в законопроєкті, який зняли з порядку денного — прим.] йдеться просто про штучний поділ ветеранів на категорії, щоб порізати пільги і зняти навантаження на бюджет. Рано чи пізно ми справді прийдемо до оновлення правової межі, але вона має бути заснована на розумінні ветеранської політики. Які конкретні групи з конкретними потребами існують, і відповідно до цього можна буде побудувати нову законодавчу межу", — каже правозахисниця.

За словами юриста Ростислава Кравця, введення категорій для ветеранів також несе в собі корупційні ризики, що не спрощує отримання ними пільг, а тільки ускладнює.

"Хтось отримуватиме більше пільг, хтось менше. У підсумку це призведе до повної деморалізації ЗСУ, підриву довіри до держави. Чітких параметрів, як завжди, не буде. Доведеться йти до суду, з кимось домовлятися, щоб дали якусь довідку, щось підтвердили", — зазначає Фокусу Кравець.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які соціальні гарантії отримають ветерани і чим вони займатимуться після демобілізації.