У Європі зарплата в 3 тисячі євро і соцзахист: чому українці не повернуться додому

У європейських країнах створюють умови, щоб мігранти захотіли залишитися. Так у Німеччині, де з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну проживають понад 1 млн українців, спростили процес отримання громадянства. Експерт вважає, що більшість із них не повернуться додому, якщо влада не проведе серйозних реформ.

Нещодавно в Німеччині спростили процес отримання німецького громадянства. Новий закон має набути чинності 2024 року. Отримати німецький паспорт можна буде після п'яти років проживання в країні, а в деяких випадках — після трьох. Крім того, не потрібно відмовлятися від іншого громадянства.

Подібні законодавчі ініціативи в країнах Європи можуть вплинути на подальші рішення українців не повертатися додому, якщо війна затягнеться. Фокус запитав в експерта, як європейські країни борються за мігрантів і що потрібно зробити українській владі, щоб зупинити відтік людей.

Мільйони за кордоном

У 2022 рік населення Німеччини збільшилося на 1 млн 400 тисяч. З них 1 млн 50 тисяч — українці, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення РФ і набули статусу тимчасового захисту, каже Фокусу президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Експерт зазначає, що ринок Німеччини потребує висококваліфікованих фахівців. У країні не закрито понад 2 млн вакансій, зокрема у сфері фармакології та автомобілебудування, де нестача персоналу становить 60%. Приплив мігрантів у 2022 році став приводом, щоб створити умови для кваліфікованих спеціалістів залишитися в країні.

"Як свідчать дані з міграції, людина, яка понад п'ять років провела за кордоном, з 90% ймовірністю не повертається на батьківщину. Ми не знаємо, коли закінчаться воєнні дії, але українці за кордоном намагаються закріпитися. Їхні діти ходять до дитячих садочків і шкіл, самі вони вчать мову, відвідують курси підвищення кваліфікації. І я давно кажу: всі країни, які допомагають нам сьогодні перемогти у війні з Росією, після завершення війни, стануть нашими противниками в боротьбі за повернення наших громадян додому. Польща, Німеччина, Чехія, будуть робити все, щоб українці залишилися", — каже Воскобойник.

Якщо врахувати, що після завершення війни в Україні не відбудеться стрімкого економічного зростання, за кордон виїдуть ще й чоловіки, які не зможуть знайти високооплачувану роботу і захочуть возз'єднатися з сім'ями, які облаштувалися за цей час у країнах Європи.

"За останніми даними на 30 липня 2023 року 4 млн 70 тисяч українців отримали статус тимчасового захисту в Європі. Приблизно 1,2 млн перебувають у РФ і Білорусі. Я думаю, кожен другий із них не повернеться, тобто приблизно 2,5-2,6 млн українців. Яка кількість виїде за кордон після завершення війни прогнозувати складно. Можу тільки сказати, що до війни середній вік тих, хто виїжджав на заробітки, був 35-38 років. Думаю, ця тенденція збережеться", — зазначає експерт.

Потрібне економічне зростання

За словами Воскобойника, для української влади є кілька викликів, пов'язаних з відтоком людей за кордон. Перший — як повернути тих, хто виїхав. Другий — хто відновлюватиме країну після закінчення воєнних дій, якщо в деяких галузях, зокрема будівництві, робочих рук не вистачало і до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Проблема в тому, що багато хто крутить у голові приклади відновлення Німеччини та СРСР після Другої світової війни. Але тоді це було можливо, тому що кордони були закриті, не було руху робочої сили. І люди розуміли, що треба відновлювати країни. Зараз ситуація інша. І коли будівельник в Україні заробляє на місяць 500 доларів, а в Німеччині 3 тисячі євро з перспективою жити в прогнозованій країні та мати доступ до соціального захисту, вибір робиться на користь другого варіанту", — каже експерт.

Щоб українці захотіли повернутися, владі потрібно провести серйозні реформи, які змінять економічний ландшафт країни: створять робочі місця з конкурентною заробітною платою і поліпшать умови для розвитку бізнесу. При цьому ставку потрібно робити на кваліфіковані кадри, а не на дешеву робочу силу.

"Уряд, Офіс президента, народні депутати мають зрозуміти, що навіть якщо всі, хто виїхав за кордон під час війни, повернутися — Україні не вистачатиме 4,5 млн робітників. Де ми візьмемо цих людей, ми готові прийняти їх з інших країн? Наша система соціального захисту витримає? Чи зможемо ми створити умови для тих, хто готовий приїхати працювати? І найголовніше — не потрібно думати, що Україні потрібна дешева робоча сила. Потрібні кваліфіковані кадри. І щоб вони сюди приїхали, потрібні високі зарплати і соціальний захист", — резюмує експерт.

Фокус раніше писав про те, чому українцям подобається за кордоном і скільки з них готові повернутися додому.

Нагадаємо, за підрахунками Мінекономіки, зареєстровано 5 млн внутрішньо переміщених осіб. Насправді їх може бути більше, оскільки не всі громадяни зареєструвалися як ВПО.