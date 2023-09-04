До Бердянська за два місяці: експерти розповіли про нові прориви ЗСУ на півдні

Сили оборони України з кожним днем контрнаступу посилюють тиск на лінії постачання ворога, але росіяни контратакують. Біля села Роботине найближчим часом ЗСУ звільнять кілька населених пунктів, а на Бердянському напрямку ЗС РФ не допоможуть навіть частини 41-ї загальновійськової армії, впевнені військові аналітики.

Російська армія вела безуспішні наступальні дії на Запорізькому напрямку в районі села Приютне. У районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області окупанти завдали авіаударів, повідомив Генштаб Збройних сил України 4 вересня у щоденному зведенні.

Артилерійського обстрілу зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Левадне, Малинівка, Червоне, Чарівне, П'ятихатки, Гуляйпільське, Оріхів і Кам'янське Запорізької області.

Газета The New York Times 12 серпня писала про просування ЗСУ на півдні через східне село Старомайорське до окупованого Бердянська і на захід у бік Мелітополя. А 16 серпня стало відомо про звільнення селища Урожайне в Донецькій області. Якщо ЗСУ вдасться прорватися через цей населений пункт, вони опиняться за 50 миль від двох найбільших портових міст — Бердянська і Маріуполя, говорили західні аналітики.

"З кожною милею просування, українські сили чинять дедалі більший тиск на російські лінії постачання", — вказує видання.

ЗСУ можуть опинитися за 50 миль від Бердянська і Маріуполя. Карта Deep State

До Бердянська за два місяці

Наприкінці серпня Сили оборони України заявили про контратаки росіян біля Старомайорського. На думку спікера пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, такі атаки влаштовували для відволікання частини підрозділів ЗСУ. Можливо, російські командири не доповідали "нагору" про втрати позицій і намагаються їх повернути.

Штупун підкреслював, що незгадування про просування ЗСУ на Бердянському напрямку у зведеннях Генштабу не означає відсутність успіхів. Українські бійці ведуть планову бойову роботу і скоро передбачаються успіхи.

На думку військового експерта, координатора групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, контратаки росіян — звичайне явище в контрнаступі ЗСУ, що триває. Сили оборони України продовжують рух лівим флангом траси 0408 між Новопрокопівкою і Вербовим.

"Схожа ситуація спостерігається на півдні Бахмута. ЗСУ проводять покроковий наступ, а ЗС РФ постійно намагаються зупинити їх контратаками. Масштабних атак ворога не видно, вони сконцентрували ресурси для оборони і затягування війни", — пояснив він Фокусу.

Біля села Очеретувате Запорізької області ЗС РФ розмістили 71-й мотострілецький полк, посилений батальйонами "БАРС". У районі Вербового вони на південно-східному секторі розмістили тактичну групу 1429-го мотострілецького полку зі складу територіальних військ, 417-й і 100-й окремий розвідбатальйон, додав Коваленко.

Відбити село Роботине окупанти не зможуть і найближчим часом втратять контроль ще над кількома селами в цьому секторі, вважає експерт.

Військове командування РФ перекине для утримань позицій на Бердянському напрямку частини 41-ї загальновійськової армії зі складу центрального військового округу, вважає полковник ЗСУ і льотчик-випробувач Роман Світан.

"ЗСУ точно нічого боятися. Резерви для зупинки нашого контрнаступу закінчуються. У районі Куп'янська вони ще якось можуть наступати за рахунок близькості до Росії. Можна сказати, що більше половини оборонних ресурсів росіян українська армія розкрила. За півтора-два місяці можна вийти і на підступи до Бердянська", — прогнозує військовий у бесіді з Фокусом.

Якщо одна колона вийде з Оріхового, а друга — з Врем'євського виступу між Маріуполем, Бердянськ опиниться в оперативному оточенні, підсумував Світан.

Нагадаємо, що 2 вересня в тимчасово окупованому Бердянську прогримів вибух. ЗС РФ заявляли про "ліквідацію всіх цілей", але пізніше уточнювали дані.

Фокус 18 серпня писав, що в тимчасово окупованому Маріуполі спостерігали рух військової техніки ЗС РФ у бік Бердянська. Майже 20 вантажівок везли спорядження та особовий склад.