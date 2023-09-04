Призов обмежено придатних до ЗСУ. Як позначиться мобілізація хворих на ефективність бойових підрозділів

Міноборони скасувало дев'ять "спірних" статей, які звільняли від служби в армії. За різними оцінками, обмежено придатних чоловіків в Україні десятки тисяч. У Раді думають над тим, щоб повністю прибрати цю категорію.

В Україні вирішили призивати в армію обмежено придатних. Ряди ЗСУ можуть поповнитися особами з клінічно вилікуваним туберкульозом, вірусними гепатитами та безсимптомною формою ВІЛ.

Міноборони дає пояснення: якщо військовослужбовця визнають непридатним до служби за однією спеціальністю, командир частини може скерувати його на ВЛК. А лікарі вже визначать його придатність для нового роду діяльності.

Документ прописує порядок ухвалення постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) з проходженням військової служби та захистом країни.

Правильний підхід, за словами нардепки від "Слуги народу", заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України Мар'яни Безуглої , полягає в тому, щоб узагалі прибрати категорію обмежено придатні.

Залишиться два критерії — придатний або непридатний до військової служби, пояснила вона Фокусу.

"Розширили 402-й наказ Міноборони від 2008 року. У ньому були нереалістичні критерії для служби в ЗСУ в мирний час. Критерії відбору потрібно оновити через початок російської агресії у 2014-му і повномасштабної війни у 2022 році. Дискутувати про список хвороб я не буду, тут питання непросте. Реалізацію і зміни наказу будемо опрацьовувати в робочій групі. Ми розглядаємо можливість виключення категорії обмежено придатні у воєнний час", — зауважила політик.

У наказі Міноборони йдеться про те, щоб визнати придатними до служби всіх, у кого є "спірні" статті 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в і 22-в.

Ось їхня коротка розшифровка:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

12-в — анемія, порушення згортання крові;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на важкий стрес) за помірно виражених, короткочасних проявів;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

Спочатку потрібно оновити критерії, за якими встановлюється непридатність. Тому активно триває робота над процесом цифровізації роботи ВЛК, додала нардепка.

Обмежено придатних в Україні, за оцінками Безуглої, зараз десятки тисяч.

"Згорів на службі": що робити, якщо хворим стане зле на фронті?

Якщо стан здоров'я військового, призваного в армію, погіршиться під час несення служби, відповідальність за це нестиме медична служба військової частини, уточнила Мар'яна Безугла.

Обмежено придатні підлягали мобілізації після початку повномасштабної війни з РФ. З критичним станом здоров'я присвоюють групу інвалідності, а люди з інвалідністю не підлягають призову, каже адвокатка у сфері військового права, керівниця бюро "Панфілова та Партнери" Дар'я Панфілова.

Статути внутрішніх служб ЗСУ, за її словами, передбачають, що призовник має повідомляти про стан здоров'я. У разі погіршення самопочуття його направлять на лікування.

"Якщо людина не оформила інвалідність, значить у неї не критичний стан здоров'я. МСЕК [медико-соціальна експертиза] може визнати людину інвалідом, а ВЛК — обмежено придатною", — пояснює фахівець.

Факт загибелі обмежено придатного військового підлягає розслідуванню. ВЛК має встановити причинно-наслідковий зв'язок, адже причиною смерті може виявитися мінно-вибухові травми, продовжила юрист.

Розширення медичних критеріїв для призову може нести велику загрозу для бойових підрозділів, каже в коментарі Фокусу юрист компанії Gracers Сергій Савинський. На передовій багато хто служить з обмеженою придатністю.

"У разі постійного перебування військового на лікарняному в медчастинах нікому краще не буде. Почастішають порушення права людини на отримання медичної допомоги. Збільшення категорій придатних до служби в ЗСУ пов'язане з втратами і ротацією військових. Потрібно дивитися, наскільки указ [Міноборони] відповідає Конституції і законам про охорону здоров'я", — додав юрист.

Нагадаємо, видання Rzeczpospolita написало матеріал про те, як польські прикордонники видворяють із країни чоловіків, які втекли з України після початку війни.

Фокус раніше писав, що з 1 жовтня цього року жінки, які працюють у медичній і фармацевтичній сферах, повинні будуть реєструватися у військкоматах. У військовозобов'язаних жінок з'являться ті самі обов'язки, що й у чоловіків.