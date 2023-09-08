РФ атакує південь України дронами Shahed. Навіщо окупанти відкрили новий напрямок у Криму

Окупанти дві ночі поспіль запускають безпілотники Shahed з мису Чауда. Літаки Іл-76 доставляють дрони на півострів прямо з Тегерана, загроза портовій і зерновій інфраструктурі Одеської області наростає з кожним днем.

Російська армія атакувала Україну дві ночі поспіль кількома групами ударних дронів Shahed-136/131. Безпілотники запускали з Курська, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму.

Представник командування Повітряних сил України полковник Юрій Ігнат 7 вересня заявив, що ворог продовжує бити по портовій і зерновій інфраструктурі Одеської області. Групи БПЛА летять на гранично низькій висоті, а їхні маршрути обирають для розосередження уваги ППО.

Російські мілітарі-пабліки пишуть, що до атаки військово-транспортний літак Іл-76ТД Pouya Air з'явився над територією Криму і летів у бік Севастополя. Зазвичай це судно перевозить військові вантажі з Тегерана до Москви, іноді до Татарстану.

Новий маршрут польоту не характерний для цього іранського борту і це — вкрай цікавий прецедент, зауважили пропагандисти.

Увечері 7 вересня українські моніторингові канали повідомили про переліт Іл-76ТД Pouya Air на аеродром "Сімферополь". Імовірно, на його борту був вантаж військового призначення.

А в ніч на 8 вересня ворог запустив 20 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" у напрямку Одеської області групами ударних БПЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда і Приморсько-Ахтарська. Сили ППО знищили 16 дронів у межах Одеської та Миколаївської областей.

Удари по портах на Дунаї: чому РФ везе "Шахеди" відразу до Криму?

Мис Чауда — одна з локацій, яка близька до Одеської та Миколаївської областей. ЗС РФ концентруються на ударах по портовій інфраструктурі річки Дунай — Ізмаїльському порту, Рені та Кілії, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко .

Скорочується відстань від пускових установок Shahed до об'єктів, завдяки чому ефективність реакції ППО знижується, додає він.

"Якщо говорити про райони Ізмаїла та Рені, там мають бути мобільні групи для боротьби з БПЛА. Їх піднімають за сигналом повітряної тривоги, але при зменшенні відстані до цілі, їм важче відбивати удари ворога", — пояснив експерт.

Центральні регіони України розташовані далі, і небезпека ударів із Криму їм загрожує менше. У Запорізьку область дрони можуть зайти з тимчасово окупованих територій, але українські ЗРК відреагують на них швидше, ніж мобільні групи, продовжив Коваленко.

У Кремлі вирішили доставляти військові вантажі з Тегерана прямо на півострів, оскільки Кримський міст повноцінно не працює. Так окупанти економлять час на розвантаження дронів і їхнє розгортання.

"Умовно, вранці прилетів літак, а вночі вже можна запускати безпілотники. Логістика значно спрощується, час пусків "Шахедів" менший", — підсумував експерт.

На думку полковника запасу ЗСУ, військового експерта Петра Черника, приземлення військового літака Іл-76ТД Pouya Air у Криму не має особливого значення в плані ведення великої війни.

"Транспортні літаки можуть приземлятися в Казані, Москві або в Криму. Загальна філософія війни не змінюється. Атакували, атакують і далі будуть атакувати територію України. Між двома диктаторськими режимами укладено військовий союз, іранці не перестануть відправляти дрони Росії", — зазначив він у спілкуванні з Фокусом.

Переміщення пускових установок для безпілотників Shahed до Криму — штатний логістичний процес в армії Росії. Це підкреслює бажання Москви знищити морську інфраструктуру України, а країни Африки поставити на межу голоду, вважає Черник.

Фокус раніше писав, що дешеві ракети APKWS, встановлені на винищувачі МіГ-29, можуть стати ефективною зброєю для боротьби з безпілотниками Shahed-136.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російська армія влаштувала масовану атаку, під час якої в Румунії впали і вибухнули два дрони-камікадзе. Президент Румунії Клаус Йоганніс сказав, що якщо це був дійсно російський безпілотник, то це буде "серйозне порушення".