Переворот у Росії близький? Чи піде Путін після обвалу фронту в Україні

Російський президент Володимир Путін вдало зачистив лави топ-силовиків, військових і олігархат. Суспільство залякане, розмови про зміну режиму караються статтями за держзраду. В умовах тотального страху, змін можна чекати завдяки "палацовим переворотам", кажуть опитані Фокусом аналітики та експерти.

Росія стоїть на порозі нової хвилі заколоту, за яким послідує її розпад за прикладом СРСР у серпні 1991 року. Походів "вагнерівців" на Москву більше не буде, упевнений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Згадаймо, як у серпні 1991 року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і угруповання ГКЧП, як це було в 1991 році, воно там уже зріє і вони вже там кучкуються, це достеменно відомий факт. Ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається", — заявив чиновник.

Нова спроба заколоту, як каже Данілов, питання короткого проміжку часу і всі процеси вже запущені. Російські олігархи страждають від путінського режиму, адже "їх ганяють, як псів по всьому світу", додав він.

"Країни зараз забороняють в'їзд на свої території машин із російськими номерами і багато інших процесів, від яких радощів у них мало. Здобути перемогу над нашою країною військовим шляхом вони не зможуть", — підкреслив секретар РНБО.

Опитані Фокусом експерти скептично поставилися до таких райдужних заяв Данилова. Військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій сказав, що говорити про нову спробу перевороту в РФ передчасно.

"У секретаря РНБО є дані різних розвідструктур, реальний стан справ [у Росії] йому відомий максимум на 70%. Але 30% він точно не знає. Згадаймо заяви військової розвідки з лютого минулого року, скільки помилок там було? Особливо коли говорили про швидке завершення повномасштабної війни з РФ. Я не вірю, що в Росії є сили, готові до перевороту", — поділився він думкою.

Володимир Путін проводив кілька хвиль зачисток топ-силовиків, військових і великих бізнесменів. Як приклад, Козій наводить генерала Олександра Дворнікова, якого призначили керувати війною в Україні, але пізніше зняли з посади і невідомо куди відправили.

Режим Путіна — Бахмут виправить?

Ситуація на Кавказі та чутки про можливе отруєння глави Чечні Рамзана Кадирова, можливо, не викличуть нову хвилю протестів у Росії, вважає оглядач видання "Эхо Кавказа", російський журналіст Вадим Дубнов.

Смерть Кадирова навряд чи змінить політичні розклади в Москві, адже він не є серйозним центром сили. Розгром "вагнерівців" довів наявність у Кремля ресурсів для придушення бунтів, продовжив експерт.

"У Росії змін варто чекати через ситуацію на фронті, наприклад, під Бахмутом, але ніяк не в Москві. Якщо буде обвал фронту для армії РФ, будуть серйозні зрушення. Але якщо буде тягучий контрнаступ, Кремль встигне пристосуватися до протестних реалій і попередити їх", — каже Фокусу Дубнов.

"Палацові перевороти" в Кремлі

Росії давно потрібні політичні перетворення, але суспільство дезінтегроване і не здатне почати дискусії про зміну режиму. Будь-які подібні розмови вважатимуться державною зрадою, зазначає екс-заступник голови Центрального банку РФ Сергій Алексашенко.

"Це приводить мене до висновку, що, коли Путін піде з політичної сцени, Росія переживе період нестабільності", — каже він в інтерв'ю "Голосу Америки".

Радник вашингтонського Близькосхідного інституту досліджень засобів масової інформації Владислав Іноземцев сумнівається, що перемога України у війні або опозиція у вигнанні, зможуть розвалити режим Путіна.

На його думку, сподіватися можна лише на сильне розчарування російських бізнес-еліт вектором розвитку країни. "Палацові перевороти" — це традиційний варіант зміни влади в Росії, вважає Іноземцев.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року Данілов говорив, що заколот Пригожина став початком кінця Росії.

Фокус раніше писав, що літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області РФ увечері 23 серпня. Деякі політологи припускають, що глава ПВК "Вагнер" не загинув, а ховається в Африці або Південній Америці.